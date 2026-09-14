Banco Provincia lanza préstamos para autos con las tasas más bajas del mercado

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de créditos a distancia para poder acceder más fácilmente a un nuevo auto. Se trata de Préstamo Acá Tu Auto, una nueva herramienta de financiamiento destinada a facilitar la compra de vehículos 0 km o usados directamente en concesionarias adheridas. La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito y acercar soluciones financieras simples, seguras y digitales a más personas.

Según informaron desde la entidad pública, la línea permite financiar hasta el 100% del valor de la operación, con montos que van desde 100 mil hasta 50 millones de pesos, según las condiciones vigentes y la evaluación crediticia del cliente.

Los créditos se ofrecen en dos modalidades: UVA y tradicional. La primera tiene la tasa más baja del mercado, que arranca en UVA + 6% anual, con plazos que van de 12 a 48 meses. Por su parte, la opción tradicional tiene tasa fija desde 55% anual y plazos de devolución de 12 a 72 meses.

Cómo acceder al crédito

Para obtener el préstamo, primero se debe elegir un vehículo en una empresa adherida, donde se ofrece una propuesta de financiamiento con condiciones personalizadas. Una vez aceptada, la operación se confirma desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin papeles ni trámites presenciales. Luego, el crédito se cancela en cuotas mensuales mediante débito automático en cuenta.

El producto ya se encuentra disponible en más de 70 concesionarias de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Allí, las personas interesadas pueden consultar las condiciones de financiación al momento de elegir su vehículo. En los próximos días habrá más concesionarias adheridas que estarán publicadas en el buscador de comercios de la web de Banco Provincia: https://www.bancoprovincia.com.ar/prestamoaca/

La incorporación de este nuevo canal de comercialización forma parte de la estrategia de la banca pública bonaerense para fortalecer su presencia en diferentes segmentos de consumo a través de herramientas digitales y con más opciones de financiamiento. El préstamo a distancia está disponible también para: motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería y alojamiento y transporte de pasajeros.