Cerró una histórica fábrica de baterías y despidió a todos sus trabajadores por WhatsApp

La crisis que atraviesa el sector industrial sumó el cierre de otra fábrica, dejando a más de 100 trabajadores y trabajadoras en la calle.

Se trata de la planta de Union Bat en Gualeguaychú, una histórica fabricante de baterías para la industria automotriz, que decidió cesar sus actividades y desvincular a la totalidad de su personal.

Según trascendió, varios empleados fueron informados de la decisión a través de WhatsApp y otros se encontraron con el ingreso bloqueado al llegar a la fábrica. Las formas generaron un enérgico repudio entre los operarios, muchos de los cuales tenían entre 15 y 25 años de antigüedad en la empresa.

Desde la planta argumentaron que el cierre respondía a la caída de las ventas, pero las y los trabajadores aseguraron que no existieron señales previas de un cese definitivo de las actividades.

El gremio que representa al sector indicó que la empresa venía abonando los salarios de manera fraccionada, pero que nunca anticipó el cierre total de la planta.

En este contexto, los empleados iniciaron un acampe y una guardia permanente frente a la fábrica, con el objetivo de evitar el retiro de maquinaria hasta que avance la intervención de las autoridades. También anunciaron que van a presentar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para reclamar por la situación y resguardar sus derechos laborales.

El cierre de Union Bat tiene un fuerte impacto para la economía local, ya que con más de tres décadas de trayectoria constituía una de las empresas emblemáticas del Parque Industrial de Gualeguaychú.