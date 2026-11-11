Murió Carlos Babington: conmoción en el fútbol argentino por la pérdida de un ídolo

El histórico referente del Globo fue campeón en 1973, vistió la camiseta de la Selección Argentina y tuvo una extensa trayectoria como futbolista, entrenador y dirigente.

El fútbol argentino está de luto. Este miércoles 11 de noviembre se confirmó la muerte de Carlos Babington, uno de los máximos ídolos de la historia de Huracán, quien falleció a los 77 años. El "Gringo" fue protagonista de una de las épocas más gloriosas del Globo y construyó una trayectoria excepcional dentro del deporte nacional, tanto dentro como fuera de la cancha. Su partida genera una profunda tristeza en Parque Patricios y en todo el ambiente futbolístico.

Babington debutó en la Primera División de Huracán en 1969 y rápidamente se transformó en una de las grandes figuras del equipo. Su momento más recordado llegó en 1973, cuando integró aquel histórico plantel dirigido por César Luis Menotti que conquistó el Torneo Metropolitano. Con su talento y capacidad para conducir el juego, fue una pieza fundamental de un equipo que quedó grabado en la memoria de los hinchas y en la historia del fútbol argentino.

Su carrera también tuvo un recorrido internacional. Después de su primera etapa en el Globo, pasó por el fútbol alemán, donde vistió la camiseta del Wattenscheid. En 1978 regresó a Huracán para una segunda etapa que se extendió hasta 1982. Posteriormente continuó su camino en Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y Junior de Barranquilla, Colombia, club en el que terminó su carrera como futbolista profesional en 1983. Además, representó a la Selección Argentina y disputó el Mundial de Alemania 1974.

Una vez retirado, Babington siguió ligado al fútbol desde el banco de suplentes. Como entrenador, volvió a escribir páginas importantes en la historia de Huracán al conducir al equipo en los ascensos a Primera División de 1990 y 2000. También dirigió a diferentes instituciones del país, entre ellas Racing y River, ampliando su recorrido en el fútbol argentino.

Su vínculo con Huracán trascendió cualquier cargo: además de ídolo como futbolista y entrenador, llegó a convertirse en presidente de la institución de Parque Patricios. De esa manera, construyó una relación única con el Globo, al que representó desde distintos lugares durante buena parte de su vida. Este miércoles, el fútbol argentino despide a una figura que marcó una época y cuyo legado permanecerá para siempre en la historia de Huracán.