Murió el "Negro" Rodríguez, emblema del ascenso argentino

El histórico director técnico del ascenso argentino Ricardo "Negro" Rodríguez falleció a sus 72 años y fue despedido por los clubes en los cuales dejó una huella como Defensa y Justicia y All Boys , donde jugó y lo dirigió en tres ciclos.​​​​​

El último equipo dirigido por el "Negro" fue El Porvenir, en el 2025. Además fue técnico de Platense, Racing de Córdoba, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Los Andes, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia, Boca Unidos, Central Norte de Tucumán y Talleres de Perico . Su única experiencia en el exterior fue en el Atlante, de México.

Como jugador, el nacido en Buenos Aires el 4 de marzo de 1954, comenzó su carrera como defensor en San Lorenzo donde debutó en julio de 1973. Ya en el 75 pasó al Atlético de Madrid de España y seguidamente, entre el 76 y 78, tuvo su primer contacto con All Boys.​​​​​

Asimismo, jugó para Bucaramanga de Colombia, Almagro, Banfield, Arsenal de Sarandí y se retiró en Estudiantes de Buenos Aires, en 1984. Su carrera como técnico comenzaría 13 años más tarde, en 1997, con el "Albo" como su primer equipo.

El "Negro" se dirigió allí hasta 1999 y tuvo dos ciclos más: entre 2001 y 2003 y entre 2013 y 2014. En sus redes sociales, el club de Floresta lo despidió con un sentido mensaje en el cual recordó su trayectoria y ponderó que fue el tercer director técnico con más partidos dirigidos en la historia del club . , haciéndose cargo del equipo en tres categorías diferentes incluyendo la primera división.​​​​​

Por otro lado, Defensa y Justicia también se hizo eco de la noticia, lo recordó por su paso en la temporada 2011/2012 y le envió condolencias a su familia y seres queridos. Lo propio lo hizo Atlético Tucumán, que destacó que fue un entrenador "muy querido y respetado, que dejó una huella especial" en dicho club.

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