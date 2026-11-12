Todo listo: la AFA confirmó días y horarios para los octavos de final
No se escucharon los pedidos de River y Lanús, y el cruce será el domingo 22 como estaba estipulado. Boca jugará el 25 porque ese fin de semana tiene la final de la Sudamericana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmar los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura , instancia en la que River jugará el domingo 22 ante Lanús y Boca el miércoles 25 contra Independiente Rivadavia de Mendoza.
El viernes se enfrentarán Vélez y Belgrano en Liniers desde las 20:00 horas; el sábado 21 jugarán Defensa y Justicia - Barracas Central en Florencio Varela, a las 15:00 y las 17:00 Argentinos Juniors recibirá a Independiente de Avellaneda en La Paternal. El domingo 22, la jornada se abrirá a las 16:00 hs con el partido entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza , en el Gigante de Arroyito.
Ese mismo día, tras muchas idas y vueltas, River recibirá a Lanús en el estadio "Monumental" a partir de las 19:00 horas. Mientras que el "Millonario" optaba por jugar el viernes, antes de la final entre Boca y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, el "Granate" quería hacerlo el lunes para recuperar a su delantero Allan Wlk, afectado a la selección paraguaya en la fecha FIFA. Finalmente no será ninguno de los dos días predilectos por los clubes.
El último partido del domingo seráa las 22:00, cuando Instituto recibe a Huracán en Córdoba. El lunes 23, por otro lado, habrá un único partido : Gimnasia de La Plata y Newell´s se medirán en el "Bosque" platense desde las 17:00. El martes no se disputará ningún partido.
Finalmente, el campeón de la Tabla Anual, Boca, chocará contra Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25 a las 17:00 hs en la "Bombonera". El "Xeneize" puede llegar a ese duelo como campeón de la Copa Sudamericana.
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