Todo listo: la AFA confirmó días y horarios para los octavos de final

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmar los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura , instancia en la que River jugará el domingo 22 ante Lanús y Boca el miércoles 25 contra Independiente Rivadavia de Mendoza.​​​​​

El viernes se enfrentarán Vélez y Belgrano en Liniers desde las 20:00 horas; el sábado 21 jugarán Defensa y Justicia - Barracas Central en Florencio Varela, a las 15:00 y las 17:00 Argentinos Juniors recibirá a Independiente de Avellaneda en La Paternal. El domingo 22, la jornada se abrirá a las 16:00 hs con el partido entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza , en el Gigante de Arroyito.

Ese mismo día, tras muchas idas y vueltas, River recibirá a Lanús en el estadio "Monumental" a partir de las 19:00 horas. Mientras que el "Millonario" optaba por jugar el viernes, antes de la final entre Boca y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, el "Granate" quería hacerlo el lunes para recuperar a su delantero Allan Wlk, afectado a la selección paraguaya en la fecha FIFA. Finalmente no será ninguno de los dos días predilectos por los clubes.​​​​​

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El último partido del domingo seráa las 22:00, cuando Instituto recibe a Huracán en Córdoba. El lunes 23, por otro lado, habrá un único partido : Gimnasia de La Plata y Newell´s se medirán en el "Bosque" platense desde las 17:00. El martes no se disputará ningún partido.

Finalmente, el campeón de la Tabla Anual, Boca, chocará contra Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25 a las 17:00 hs en la "Bombonera". El "Xeneize" puede llegar a ese duelo como campeón de la Copa Sudamericana.