El héroe de Boca le dedicó el gol a Riquelme: "Gracias por haber confiado en mí"

En La Bombonera, por la fecha 16 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia con el gol de Enner Valencia y de esta manera se consagró campeón de la Tabla Anual, que le permitió al equipo cortar con una racha de tres años y medio sin títulos.

Luego del encuentro, el héroe de la noche, Enner Valencia habló con la transmisión oficial de ESPN Premium, en donde le dedicó el título a Juan Román Riquelme y le agradeció por llevarlo al club en el último mercado de pases, luego de quedar libre del fútbol de México.

“La verdad que soy agradecido con Riquelme por confiar en mí y traerme al club más grande de América. Esto es maravilloso, le agradezco a él, lo vi que estaba sufriendo y ahora podemos festejar”, dijo el delantero ecuatoriano tras ganar su primer título con la camiseta de Boca.

“Sabíamos que iba a ser difícil, por momentos lo manejamos bien, pero sabíamos que íbamos a hacer el gol y se dio”, siguió sobre la previa del partido. Y agregó sobre su ingreso: “En ese momento es tratar de ayudar a los compañeros que corriendo muchísimo, me quedó una y pudo entrar”.

Para cerrar, explicó que este gol fue uno de los más importantes que convirtió en su carrera: “Este gol está entre los primeros. Cada gol que hago con Boca va subiendo de escalón y esperemos seguir con muchos más”.

Cabe destacar que cuatro de los seis goles que convirtió Valencia en Boca fueron importantes para el momento que vive Boca. Más allá de el de hoy, le convirtió tres a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido que su equipo comenzó perdiendo 2 a 0.