¡A lo Boca! Con un gol inolvidable de Enner Valencia, Boca es campeón de la tabla anual

Enner Valencia, el hombre de los milagros en Boca. Hizo los 3 con Racing y el del título de la tabla anual en el descuento.

En una definición para el infarto, Boca se consagró campeón de la tabla anual. El equipo "xeneize" es el mejor equipo del año del fútbol argentino, el que más puntos sacó y lo terminó logrando a su estilo, como lo marca su historia: sin jugar bien, con más empuje que fútbol, pero en el cuarto minuto de descuento llovió un centro más, Borgogno falló en la salida, Di Lollo la bajó y Enner Valencia, el hombre de los milagros en el semestre, definió para el 1 a 0 sobre Defensa y Justicia que le dio el primer título a un equipo que todavía tiene muchos objetivos por delante.

El partido comenzó extremadamente parejo, con Boca yendo en busca del gol que le asegurara el título y Defensa y Justicia esperando la oportunidad para golpear con algún contraataque. Sin embargo, y pese a que hubo varias situaciones, los arqueros de ambos equipos se lucían y el marcador seguía sin moverse.

Incluso la cuestión se tornaba oscura para Boca porque Rosario Central le ganó 2-0 al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitía quedarse con el título al "Canalla". Pero cuando parecía que ya no había tiempo para más, apareció a los 96 minutos Valencia para aprovechar un insólito rebote que dio el arquero rival Matías Borgogno, mandar la pelota al fondo de la red y así darle el título a Boca, que volvió a gritar campeón luego de tres años y medio.

Con este resultado, Boca finalizó primero en la tabla anual con 63 puntos, uno más que su escolta, que terminó siendo Rosario Central. Además, el "Xeneize" terminó en la Zona A del Torneo Clausura con 33 puntos para alcanzar la línea del líder Instituto de Córdoba.