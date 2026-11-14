"Quedaron hechos mie...": manejaba una camioneta en contramano, chocó cuatro autos estacionados y escapó

El hecho ocurrió alrededor de las 2:40 en Necochea entre Neuquén e Italia.

Un insólito accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado en el barrio Villa Primera, cuando el conductor de una camioneta chocó contra un auto estacionado y provocó que otros tres vehículos colisionaran en cadena.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el recorrido de la camioneta, que alrededor de las 2:40 circuló por varias cuadras en contramano y a alta velocidad por la calle Necochea, hasta que, al llegar a la intersección con Neuquén, impactó contra un Peugeot estacionado sobre el cordón izquierdo.

La violencia fue tal que el auto fue desplazado algunos metros y terminó impactando contra otro vehículo. A partir del primer choque, otros tres rodados también resultaron involucrados en el siniestro.

El responsable de los daños escapó y buscan dar con su patente por medio de las cámaras de seguridad.

En total cuatro vehículos resultaron afectados, aunque el conductor de la Toyota Hilux no se detuvo para hacerse cargo de lo ocurrido, sino que aceleró y escapó inmediatamente del lugar por la calle Francia, mientras las alarmas de los autos se escuchaban en todo el barrio.

El episodio ocurrió en la madrugada del sábado en el barrio Villa Primera.

Por el momento, la camioneta no fue identificada y las autoridades trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para determinar su patente y localizar al conductor.

El conductor de la Hilux chocó un Peugeot estacionado y generó una colisión en cadena.

La bronca de los vecinos

Uno de los propietarios de dos de los vehículos afectados, un Peugeot y un Citroën, le aseguró a 0223 que ambos quedaron "hechos m..." y no ocultó su enojo por lo sucedido.

"Fue un desastre. Chocó al auto de mi vecino primero y en cadena le dio al mío, pero lo trajo de una distancia increíble. Un hijo de puta, se fue. Encima hizo como dos cuadras en contramano", remarcó.