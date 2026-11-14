"Quedaron hechos mie...": manejaba una camioneta en contramano, chocó cuatro autos estacionados y escapó
El conductor de una Toyota Hilux impactó contra un vehículo estacionado y provocó una colisión en cadena durante la madrugada de este sábado. Las cámaras registraron su recorrido y buscan identificarlo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un insólito accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado en el barrio Villa Primera, cuando el conductor de una camioneta chocó contra un auto estacionado y provocó que otros tres vehículos colisionaran en cadena.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el recorrido de la camioneta, que alrededor de las 2:40 circuló por varias cuadras en contramano y a alta velocidad por la calle Necochea, hasta que, al llegar a la intersección con Neuquén, impactó contra un Peugeot estacionado sobre el cordón izquierdo.
La violencia fue tal que el auto fue desplazado algunos metros y terminó impactando contra otro vehículo. A partir del primer choque, otros tres rodados también resultaron involucrados en el siniestro.
En total cuatro vehículos resultaron afectados, aunque el conductor de la Toyota Hilux no se detuvo para hacerse cargo de lo ocurrido, sino que aceleró y escapó inmediatamente del lugar por la calle Francia, mientras las alarmas de los autos se escuchaban en todo el barrio.
Por el momento, la camioneta no fue identificada y las autoridades trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para determinar su patente y localizar al conductor.
La bronca de los vecinos
Uno de los propietarios de dos de los vehículos afectados, un Peugeot y un Citroën, le aseguró a 0223 que ambos quedaron "hechos m..." y no ocultó su enojo por lo sucedido.
"Fue un desastre. Chocó al auto de mi vecino primero y en cadena le dio al mío, pero lo trajo de una distancia increíble. Un hijo de puta, se fue. Encima hizo como dos cuadras en contramano", remarcó.
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