¿Robo masivo de autos?: misterio por la aparición de casi una decena de vidrios rotos a metros de un boliche

Desconcierto y preocupación fueron las sensaciones de un vecino del barrio Lomas de Stella Maris, al presenciar la escena de un presunto masivo robo a vehículos estacionados a metros de un reconocido boliche de la costa marplatense.

Para el testigo que registró la significativa cantidad de vidrios rotos en Gascón entre la avenida Patricio Peralta Ramos y Aristóbulo del Valle, "claramente les rompieron las ventanas a todos los autos que estaban ahí".

En ese panorama de siete vidrios destrozados en una única calle, descartó que se tratara de "una casualidad" y conectó el hecho con los asistentes de un concurrido local bailable ubicado en Falucho y la costa.

Además, como frentista de la zona hace un tiempo y a pesar de ser consciente de otros asaltos de este estilo, como robos de gomas de auxilio, consideró que en esta ocasión "ya fue alevoso" y apuntó: "Una locura".

En las imágenes que compartió, el hombre enumeró los vidrios de los autos sustraídos, que serían siete en total, y exhibió la nula presencia en esa cuadra que facilita el accionar de los delincuentes.