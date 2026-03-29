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¿Robo masivo de autos?: misterio por la aparición de casi una decena de vidrios rotos a metros de un boliche

Una importante cantidad de vehículos estacionados en una cuadra desprotegida fueron violentados en la madrugada del domingo. Mirá el video.

Ocurrió en Gascón entre la avenida Patricio Peralta Ramos y Aristóbulo del Valle.

29 de Marzo de 2026 19:46

Por Redacción 0223

PARA 0223

Desconcierto y preocupación fueron las sensaciones de un vecino del barrio Lomas de Stella Maris, al presenciar la escena de un presunto masivo robo a vehículos estacionados a metros de un reconocido boliche de la costa marplatense.

Para el testigo que registró la significativa cantidad de vidrios rotos en Gascón entre la avenida Patricio Peralta Ramos y Aristóbulo del Valle, "claramente les rompieron las ventanas a todos los autos que estaban ahí".

En ese panorama de siete vidrios destrozados en una única calle, descartó que se tratara de "una casualidad" y conectó el hecho con los asistentes de un concurrido local bailable ubicado en Falucho y la costa. 

Además, como frentista de la zona hace un tiempo y a pesar de ser consciente de otros asaltos de este estilo, como robos de gomas de auxilio, consideró que en esta ocasión "ya fue alevoso" y apuntó: "Una locura".

En las imágenes que compartió, el hombre enumeró los vidrios de los autos sustraídos, que serían siete en total, y exhibió la nula presencia en esa cuadra que facilita el accionar de los delincuentes.

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