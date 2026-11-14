Madrugada violenta en La Perla: conductor borracho chocó a un policía fuera de servicio y lo golpearon entre varios

El siniestro ocurrió en la madrugada del sábado en las avenidas Independencia y Libertad.

Una violenta secuencia ocurrió en la madrugada del sábado en La Perla, donde un accidente provocado por un conductor alcoholizado terminó en una brutal agresión a un efectivo policial y un posterior intento de fuga.

El siniestro se registró en la intersección de las avenidas Independencia y Libertad, donde un Peugeot 207 gris impactó a un rodado conducido por un agente de la Policía fuera de servicio que se encontraba trabajando para una plataforma de transporte.

A partir de la colisión, el automovilista intentó escapar y fue interceptado en Jujuy y Alberti, a más de diez cuadras de distancia, luego de circular incluso en contramano.

De acuerdo al damnificado de 35 años que realizaba viajes para una aplicación, el accidente se produjo durante una maniobra de retroceso y desencadenó una discusión con los ocupantes del otro vehículo, un hombre de 36 y una mujer de 27 años.

En ese momento, el sujeto le propinó un golpe en el rostro y, mientras ambos forcejeaban, se sumaron otras tres o cuatro personas que lo agredieron con golpes en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

Además, en el lugar intervino personal de Patrulla Municipal, que realizó un control de alcoholemia al conductor del Peugeot, cuyo resultado fue positivo de 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre.

En consecuencia, agentes de Tránsito labraron infracciones por alcoholemia positiva, falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y ausencia de chapa patente colocada, procediendo al secuestro del automóvil y su traslado al playón municipal.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del Facundo De La Canale, que dispuso inicialmente las diligencias de rigor y posteriormente la formación de actuaciones por lesiones leves, la notificación de la causa a los dos involucrados y su libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.