Para frenar la aparición de autos incendiados, vecinos propusieron una idea innovadora

Los vecinos de Antártida Argentina están preocupados por el creciente abandono de autos incendiados y la propagación de basurales en la zona. A pesar de haber hecho la denuncia al Municipio, a través del 147, aún no recibieron respuesta.

Al respecto, un vecino del barrio, le comentó a 0223 que "actualmente en la avenida 479 hay tres vehículos abandonados e incendiados", mientras que en la avenida 515 se suman otros rodados sobre el asfalto y los pastos largos." El tiempo pasa y no los retiran", subrayó.

Al debate sobre la aparición de los coches, los vecinos suman la denuncia de personas de otros barrios que van a tirar basura: "Los residuos se va amontonando. Uno sigue pagando impuestos, pero no hacen nada y está creciendo el hartazgo entre los residentes", manifestaron.

Por este motivo, los mismos habitantes comenzaron a pensar soluciones: "Como el factor común en la zona son los caballos - se pueden encontrar haras y criaderos - queríamos que desde la 479 y la calle 66 que sale a la 515 se arme un circuito donde arranca el camino de las estancias para promover el turismo y que haya más controles".

El recorrido propuesto para el turismo.

Esto llevaría a "poner cartelería y transformarlo en un camino turístico para que las calles se mantengan limpias y con movimiento", indicaron los vecinos que buscan que el proyecto avance "cuanto antes".

Por otro lado, contaron que se comunicaron con la Secretaría de Seguridad para "solicitar que en la próxima licitación de cámaras del COM incluyan la 479". Esto se debe a que "a la noche es una boca de lobo, no hay luces ni vigilancia" lo que aumenta las probabilidades de robo.

Vecinos denuncian que personas de otros barrios se acercan a tirar basura.

En ese contexto, los vecinos continúan radicando denuncias a la espera de que el proyecto sea escuchado y mejorar la situación en uno de los barrios más alejados de la ciudad.