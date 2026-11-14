Aticma Awards: más de 500 personas participaron de los premios que distinguieron a la industria tecnológica de Mar del Plata

Más de 500 personas participaron este viernes de la tercera edición de los Aticma Awards, una ceremonia que reunió a empresarios, emprendedores, representantes de universidades, instituciones y autoridades para reconocer el desarrollo de la industria tecnológica de Mar del Plata y el sudeste bonaerense.

El encuentro se realizó en Bendu y coincidió con los 20 años de la entidad, además de marcar el cierre de la Mar del Plata Tech Week 2026. La convocatoria tuvo un récord de postulaciones, con 32 finalistas distribuidos en siete categorías y la incorporación de dos nuevas distinciones: Innovación Audiovisual y Proyecto Destacado Mar del Dev.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia del intendente Guillermo Montenegro, también se entregó una declaración de interés municipal otorgada por el Honorable Concejo Deliberante (HCD).

La industria tecnológica de la región reúne a 200 empresas y genera más de 10.000 empleos.

En ese marco, el concejal Juan Manuel Cheppi impulsó un reconocimiento a Aticma por sus dos décadas de trabajo en el desarrollo de la tecnología, la innovación y la economía del conocimiento en la ciudad, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad.

"Detrás de estos 20 años hay empresarios que eligieron invertir y quedarse en Mar del Plata, universidades que forman talento y miles de profesionales que demuestran que desde nuestra ciudad podemos competir con el mundo. Es una parte de nuestra identidad que tenemos que reconocer y potenciar", expresó Cheppi.

El edil también puso el foco en las posibilidades de crecimiento de la industria tecnológica local y planteó la necesidad de sostener políticas que acompañen su desarrollo.

Entrega del premio a la Trayectoria: Francisco Gigliotti (CEO de Camet Robótica), Gustavo Bispo (presidente de ATICMA) y Maximiliano González Kunz (CEO de Neutrón).

"Mar del Plata tiene todo para convertirse en una capital de la inteligencia artificial. Pero eso no sucede de un día para el otro. Es el resultado de décadas de trabajo y de políticas de Estado que permitieron desarrollar una industria estratégica para la Argentina", sostuvo.

En última instancia, el concejal remarcó que el objetivo es que "más jóvenes marplatenses accedan a la formación tecnológica y a las herramientas que demanda el mundo del trabajo", a la vez que subrayó que "la identidad también está en quienes emprenden, innovan y construyen el futuro de Mar del Plata".

Quiénes fueron los ganadores de los Aticma Awards 2026

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega de distinciones a las empresas y proyectos destacados de la industria tecnológica regional. Los ganadores de esta edición fueron:

Emprendimiento Innovador: Marvital, ganador de ATICMA Emprende 2026.

Empresa - Transformación Digital: Fundación Médica de Mar del Plata (Hospital Privado de Comunidad) y Grupo Beniplast.

Desarrollo de Empresa TIC: Aiotek.

Innovación en Inteligencia Artificial:Exactian.

Innovación Audiovisual: Bondi.

Proyecto Destacado Mar del Dev: App Bondi MDP.

Trayectoria Empresarial/Sectorial: Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón y fundador de Grupo Núcleo.

El reconocimiento a Marvital tuvo un premio especial: el emprendimiento viajará a Silicon Valley, en Estados Unidos, donde tendrá una semana de reuniones y actividades en uno de los principales ecosistemas tecnológicos del mundo.

La iniciativa formó parte de la final de Aticma Emprende 2026, que comenzó con más de 250 proyectos inscriptos, tuvo 23 semifinalistas y terminó con cuatro propuestas que presentaron sus proyectos ante el jurado y el público. Los otros finalistas fueron Coparentar, Polpilot y TecnoAstra - Calypso. Además, los cuatro recibirán un año de oficina gratuita en Aticma.