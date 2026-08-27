Vuelve Aticma Emprende, un programa para jóvenes emprendedores tecnológicos que competirán por un viaje a Silicon Valley

El equipo ganador accederá a un viaje con una semana de agenda y reuniones dentro del ecosistema tecnológico y de innovación de California.

Aticma lanzó oficialmente la tercera edición de Aticma Emprende, el programa destinado a acompañar a jóvenes emprendedores tecnológicos en el desarrollo y crecimiento de sus proyectos.

El lanzamiento se realizó en las oficinas de la institución, donde los participantes conocieron el cronograma, contenidos, mentorías, etapas y premios de esta nueva edición y pudieron realizar su inscripción al programa.

La presentación estuvo encabezada por el presidente de la asociación, Gustavo Bispo, y el director ejecutivo, Jonatan Trianon, quienes compartieron los objetivos de la edición 2026 y el trabajo que Aticma viene realizando para fortalecer el ecosistema emprendedor tecnológico de Mar del Plata.

“Buscamos detectar el talento que existe en nuestra ciudad, acompañarlo y conectarlo con empresarios, mentores, inversores y oportunidades. Queremos que cada vez más emprendedores puedan transformar una idea en una empresa tecnológica y pensar desde Mar del Plata hacia el mundo”, sostuvo el líder de la institución.

Además, el lanzamiento contó con la participación de Fernando Genin, CEO de Pastech, empresa ganadora de Aticma Emprende 2025, quien compartió el recorrido de la compañía por el programa y la experiencia de la firma en Silicon Valley, destino al que viajó un integrante de su equipo como parte del premio obtenido en la última edición.

La gran final de Aticma Emprende será el 13 de noviembre en el Centro Cultural Aldrey.

Este año, Silicon Valley volverá a ser el gran premio: el equipo ganador accederá a un viaje con una semana de agenda y reuniones dentro del ecosistema tecnológico y de innovación de California.

La jornada finalizó con una Birrita Emprendedora, un espacio de networking para generar conexiones entre emprendedores y miembros del ecosistema tecnológico local.

Caso de éxito

De Aticma Emprende a una ronda de USD 500.000: uno de los principales casos es Roomix, de Ignacio Gorriti, ganador de la edición 2024, que recientemente cerró una ronda pre-seed liderada por Guillermo Rauch, fundador de Vercel, y con participación de referentes vinculados a OpenAI y Meta.

Este programa comenzó en 2024 con 16 proyectos y más de 40 jóvenes emprendedores. En 2025 dio un nuevo salto, alcanzando 150 inscriptos y 18 proyectos seleccionados, con Pastech como ganador.

Cómo será la edición 2026

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de septiembre y el 25 de septiembre se anunciarán los proyectos seleccionados. Los participantes atravesarán seis encuentros de formación sobre validación de ideas, modelo de negocio, clientes y growth, IA aplicada al negocio, finanzas e inversores, y pitch y oratoria.

Según informaron, la semifinal se lllevará a cabo el 5 de noviembre y la gran final será el 13 de ese mismo mes en el Centro Cultural Aldrey, ubicado en Sarmiento al 2601.

Pueden participar personas con ideas, proyectos o emprendimientos tecnológicos que quieran validar su propuesta, incorporar nuevas herramientas, generar conexiones y llevar sus proyectos al próximo nivel. La inscripción se encuentra abierta en este enlace hasta el 18 de septiembre.