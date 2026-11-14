Parecía perdido, pero Peñarol metió una remontada tremenda y volvió a festejar en Buenos Aires

El equipo de Leandro Ramella se impuso por 85-76 en Caballito, cerró una gira perfecta por Buenos Aires y alcanzó el récord de 7-1 en el inicio de la Liga Nacional.

Peñarol volvió a demostrar que atraviesa un gran momento en la Liga Nacional. En una noche que parecía complicarse seriamente, el conjunto marplatense reaccionó a tiempo, levantó una desventaja de 15 puntos y derrotó a Ferro por 85-76 en el estadio Héctor Etchart. De esta manera, el equipo de Leandro Ramella completó una gira perfecta por Buenos Aires y sumó su séptima victoria en ocho presentaciones, incluso sin poder contar con Al Thornton y Selem Safar.

El comienzo fue parejo, con dos equipos que intercambiaron golpes y parciales favorables. Ferro arrancó con un 6-0, pero Peñarol respondió con un contundente 8-0 para pasar al frente. Agustín Pérez Tapia comenzó a marcar el camino ofensivo, acompañado por las intervenciones de Giorgetti y Guerra. Sin embargo, el local consiguió equilibrar las acciones y el primer cuarto terminó 22-20 para el Milrayitas.

Peñarol reaccionó cuando parecía que se le escapaba el partido

En el segundo período, el conjunto de Caballito volvió a tomar la iniciativa y encontró en Emiliano Lezcano a su principal arma ofensiva. Con un parcial de 9-0, Ferro consiguió una ventaja que llegó a ser de ocho puntos y complicó a los dirigidos por Ramella. Peñarol logró descontar antes del descanso gracias a la jerarquía de Sebastián Vega y una recuperación de Andrés Jaime que terminó en bandeja para dejar el marcador 39-35.

La situación se volvió todavía más complicada en el tercer cuarto. Ferro elevó su intensidad defensiva, encontró mayores respuestas con Zezular y llegó a sacar una máxima de 15 puntos, mientras Lezcano continuaba lastimando y se convertía en el jugador más determinante de la cancha. Pero Peñarol no bajó los brazos: Andrés Jaime comenzó a encontrar espacios, generó juego para sus compañeros y lideró una reacción que permitió cerrar el parcial apenas siete puntos abajo (57-50).

En el último capítulo apareció la personalidad del equipo marplatense. Jaime sostuvo el impulso ofensivo y, cuando el partido necesitaba una figura que diera el golpe definitivo, Agustín Pérez Tapia encadenó siete puntos consecutivos para devolverle la ventaja a Peñarol. En el cierre también fueron determinantes los rebotes ofensivos de Iván Basualdo y las dificultades de Ferro para convertir, factores que permitieron al Milrayitas asegurar otro triunfo de enorme valor.

Pérez Tapia terminó como máximo anotador de Peñarol con 25 puntos, mientras que Jaime aportó 16 unidades y seis asistencias, Vega sumó 15 puntos y seis rebotes y Basualdo completó un doble-doble con 10 tantos y 11 rebotes. Del otro lado, Emiliano Lezcano tuvo una actuación sobresaliente con 33 puntos, aunque no alcanzó para evitar la derrota de Ferro.

Con este resultado Peñarol cerró una gira ideal, ratificó su gran arranque y quedó con un registro de 7-1 que alimenta la ilusión de sus hinchas. La vuelta a la acción para el elenco de Leandro Ramella será el 10 de diciembre en el Polideportivo Islas Malvinas cuando reciba a Boca.

Síntesis:

Peñarol: Pérez Tapia 25, Jaime 16, Vega 15, Basualdo 10, Guerra 10, Giorgetti 5, Chiaraviglio 2, Bednarek 2.

Marcador: 20-22, 39-35, 57-50,

Estadio: "Héctor Etchart"