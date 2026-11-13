Con Estudiantes ganador de la Supercopa Argentina, cuántos torneos faltan definir en 2026

Cuatro referentes que volvieron, para ganar títulos y ahora van por el sueño de la Libertadores.

Estudiantes de La Plata se convirtió en el cuarto campeón en lo que va del año en el fútbol argentino, al vencer 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza y así consagrarse en la Supercopa Argentina.

El primer equipo argentino que gritó campeón en el 2026 fue Belgrano de Córdoba, que se quedó con el título en el Torneo Apertura luego de vencer 3-2 a River en una apasionante final que se definió recién en los últimos minutos.

Otro de los equipos que ya se consagró en esta temporada fue Rosario Central, gracias al triunfo por 3-1 contra Estudiantes de La Plata en la Supercopa Internacional, que terminó con incidentes entre jugadores luego del encuentro.

Boca tampoco se quiso perder los festejos y pudo levantar su primer trofeo en más de tres años y medio al quedarse con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual, gracias al agónico triunfo contra Defensa y Justicia.

Finalmente, Estudiantes de La Plata se sumó a la lista este jueves por la noche, al ganarle con mucho sufrimiento a la "Lepra Mendocina" para conquistar su primera Supercopa Argentina.

De esta manera, solo resta que se conozcan cuatro campeones más en el fútbol argentino. Uno de ellos será el del Torneo Clausura, que en los próximos días iniciará su instancia de playoffs. El ganador de esta competición se enfrentará con Belgrano de Córdoba en el Trofeo de Campeones.

A su vez, resta por definirse la Copa Argentina, que tiene a Platense en la final, a la espera de conocerse su rival en el partido decisivo, que será el ganador del encuentro entre Boca y Banfield.

Finalmente, el ganador de la Copa Argentina se medirá con Rosario Central y Estudiantes de La Plata en la Recopa de Campeones, que se disputará el año que viene.

Los campeones y los que restan por definirse en el fútbol argentino en el 2026