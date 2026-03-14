Golpe inesperado: Peñarol cayó con San Lorenzo justo antes de la gira más exigente

El Milrayitas no pudo despedirse con una victoria de su serie de partidos como local y ahora afrontará una exigente gira en la Liga Nacional.

Peñarol no logró cerrar de la mejor manera su serie de partidos en el Polideportivo Islas Malvinas y cayó por 79-71 frente a San Lorenzo, en un duelo intenso correspondiente a la Liga Nacional. El equipo marplatense venía de dos victorias consecutivas en casa, pero el “Ciclón” se hizo fuerte en el tramo final para quedarse con un triunfo importante antes de que el Milrayitas inicie una exigente gira como visitante.

El conjunto dirigido por Leonardo Costa tuvo como figura destacada a Al Thornton, que firmó una gran actuación con 21 puntos y 13 rebotes. También aportó Iván Basualdo con un doble-doble de 10 puntos y 14 rebotes, mientras que Luciano Guerra sumó 15 unidades. Del lado visitante, el base Lucas Pérez fue determinante con 23 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, acompañado por el marplatense Selem Safar, que aportó 22 tantos clave para inclinar la balanza.

Durante el primer cuarto, Lucas Pérez fue el jugador más influyente del partido. El base anotó 11 puntos en los primeros diez minutos y condujo a San Lorenzo en un desarrollo muy parejo. Peñarol respondió con la conducción de Guerra y el aporte ofensivo de Vázquez y Armand, pero la visita logró cerrar el período inicial con una mínima ventaja de 19-18.

En el segundo parcial, el conjunto de Boedo arrancó con un parcial de 6-0 que le dio la máxima hasta ese momento. Sin embargo, Peñarol reaccionó rápidamente de la mano de Thornton, que dominó ambos tableros y lideró la ofensiva local. Con el aporte en la pintura de Basualdo y una defensa más firme, el Milrayitas pasó al frente y llegó al entretiempo con ventaja de 38-36.

Tras el descanso, San Lorenzo cambió el ritmo del partido. Tres triples consecutivos —dos de Pérez y uno de Safar— le devolvieron el control del marcador ante un Peñarol que tardó en reaccionar. La aparición del propio Safar durante el tercer cuarto fue decisiva para ampliar la diferencia, que llegó a ser de 11 puntos, y el período se cerró con la visita arriba por 63-50.

En el último cuarto, Peñarol intentó acercarse con algunos triples de Agustín Pérez Tapia y logró reducir la desventaja a siete puntos, pero nunca pudo meterse definitivamente en partido. San Lorenzo manejó el cierre con inteligencia y selló el 79-71 final.

Ahora el Milrayitas tendrá un duro compromiso ante Boca el martes, antes de iniciar una exigente gira por Córdoba donde enfrentará a Independiente de Oliva, Instituto y Atenas.

Síntesis: Thornton 21, Guerra 15, Vázquez 11, Basualdo 10, Pérez Tapia 6, Armand 6, Acuña 2