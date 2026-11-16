El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se expresó ante la poca convocatoria de hinchas en la derrota por 2-1 ante Uruguay en “La Bombonera”: “La gente valora el gasto que tiene: ir a una cancha es cuestión de cada uno, pero es incondicional; sabemos que cuando las papas quemen van a estar”.

El entrenador del conjunto nacional adelantó que hará entre 4 y 5 cambios en el equipo, sin brindar detalles de los nombres, para el encuentro ante Costa Rica, de este martes, en el estadio Mario Alberto Kempes; además, confirmó la vuelta de Emiliano "Dibu" Martínez como titular bajo los tres palos.

Scaloni defendió los próximos años de amistosos que jugarán sin sumar puntos, debido a la clasificación directa a la Copa del Mundo por ser uno de los anfitriones: “Cada partido con esta selección es una historia diferente y no pensamos si son por los puntos”. “Si vamos a Colombia y con la guardia baja podemos sufrir, no es algo relevante porque los rivales van a ser muy buenos, y más allá que sea amistoso hay que estar al 100%, al contrario nos da cierta tranquilidad para probar más chicos”.

El entrenador oriundo de Pujato afirmó que jugadores como el “Cuti” Romero o Leandro Paredes son “difícil de reemplazar” pero que la idea del cuerpo técnico es encontrar “alternativas” como lo hizo con Exequiel Palacios ante Uruguay; además señaló que con los delanteros pasa los mismo, pero que “no se pueden probar todos juntos porque hay un equilibrio”.

Por otro lado, destacó el trabajo de las instituciones como Vélez y Boca con la renovación y aparición de jugadores jugadores jóvenes y buenos en el fútbol argentino como la zaga central del “Xeneize” con Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo: “Me parece perfecto, es algo que extrañabamos, que se puedan quedar un poco más, que puedan jugar más partido en sus equipos, no como antes que jugaban 3, 5 partidos y se iban, no es lo mismo jugar 50 o 100 partidos e irse a Europa”.

Situado en el fútbol argentino brindó detalles de la convocatoria de Thiago Almada y de lo que habló antes del partido ante Uruguay: “Hablé, sobre todo antes de Uruguay, para que se quede tranquilo que juegue así, en la anterior convocatoria vino de una lesión importante, creo que en River va a jugar y andar bien, es un equipo que juega bien, con jugadores de buen pie, a pesar de que es un equipo grande con tiempo se va acoplar bien. Es extremo, se mete adentro, sabemos lo que nos puede dar estando muy bien, es misión de nosotros de River y de él mismo ponerlo bien”.

También analizó brindó detalles sobre el análisis sobre Costa Rica: “Ya jugamos en los Ángeles hace dos años, en el primer tiempo nos llevamos la sorpresa de ir perdiendo 1-0, es interesante y hace cosas muy buenas, contra Ecuador hizo un partido muy bueno, son rivales difíciles, sabemos que sin desmerecer al rival, que los rivales somos nosotros por cómo afrontamos el partido”.

Lionel Scaloni habló del proyecto que tiene en mente, junto a su cuerpo técnico con vistas al Mundial 2030: “La diferencia al primer proceso es que tenemos una base, ahora es llenar los huecos de los grande jugadores que nos dejaron que son irremplazables, pero con chicos que creemos que van a quedarse, tenemos el reto de llegar a un nivel máximo y mediante las pruebas cuando creamos que tal chico es el indicado se vana ir dando cuenta que la base cambia de 14 a 20 jugadores”.