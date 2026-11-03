Scaloni pateó el tablero con una lista inesperada tras la salida de Messi

La Selección Argentina comienza a transitar una nueva etapa y Lionel Scaloni presentó este martes una convocatoria de 28 futbolistas para afrontar los amistosos de la fecha FIFA de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. La lista llega con importantes novedades y ausencias de peso, en un escenario marcado por la información sobre el retiro de Lionel Messi y el desafío de comenzar a construir un equipo sin su histórico capitán.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de varios referentes que supieron ser protagonistas fundamentales del ciclo campeón del mundo. Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul no aparecen entre los convocados. De todos modos, los dos primeros jugadores no se encuentran en la lista porque actualmente están lesionados; caso totalmente distinto es el de De Paul que ya en la última convocatoria no estuvo presente y solo formo parte del equipo en la despedida de Messi.

Dentro de los 28 jugadores convocados hay jugadores que sorprenden como es el caso de Aaron Anselmino y Mariano Troilo, dos jugadores que estuvieron en el pasado en algunas convocatorias pero que nunca llegaron a ganarse un lugar. Y la otra novedad es la vuelta de Máximo Perrone que está teniendo un gran presente en el Como de Italia junto con Nico Paz.

Respecto de la convocatoria anterior, quedaron afuera Juan Foyth, Nicolás González, Valentín Gómez, Tomás Palacios, Santiago Simón y Tobías Andrada. También sorprende Giovani Lo Celso, el jugador del Betis había sido citados solo para el partido ante Benín, y Scaloni había dicho que les dejaba las puertas abiertas. Tampoco aparece Marcos Senesi, otro que sonaba con chances.

Por su parte, Leonel Flores, que estaba en la lista anterior, tampoco fue citado: según se había anticipado, Boca lo necesita para la semifinal de la Copa Argentina el 14 de noviembre y además una semana después jugará la final de la Copa Sudamericana. Los entrenamientos arrancan el 9 de noviembre, cuatro días antes del primer encuentro ante Uruguay.

Los encuentros tendrán un condimento especial porque serán los primeros compromisos del seleccionado después del retiro de Messi, según el escenario planteado en la convocatoria. La Albiceleste tendrá dos pruebas exigentes frente a rivales sudamericanos y centroamericanos, en las que Scaloni buscará observar nuevas alternativas y empezar a definir los nombres que asumirán mayores responsabilidades.

El primer compromiso será frente a Uruguay en La Bombonera, un escenario con historia para el seleccionado nacional y que promete una gran convocatoria. Posteriormente, Argentina se trasladará al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para medirse con Costa Rica. Serán dos oportunidades para probar variantes, evaluar rendimientos y encontrar nuevas sociedades dentro del campo de juego.