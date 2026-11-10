Diego y uno de los recuerdos más presentes de su carrera, una despedida inolvidable.

Este martes 10 de noviembre de 2026 se conmemoran 25 años del partido homenaje a Diego Armando Maradona en el estadio de Boca Juniors, un evento que reunió a figuras destacadas del fútbol mundial y a miles de hinchas que colmaron las tribunas para rendir tributo a uno de los más grandes ídolos del deporte.

El 10 de noviembre de 2001, el mundo del fútbol se detuvo para presenciar la despedida definitiva de Maradona como jugador profesional. Aunque había dejado de competir oficialmente cuatro años antes, aquella jornada en La Bombonera representó el último gran encuentro entre el astro y su público, en una atmósfera cargada de emoción y reconocimiento. Fue un encuentro de la Selección que dirigía Marcelo Bielsa y figuras internacionales, amigos del "10".

El homenaje contó con la presencia de destacados futbolistas nacionales e internacionales, quienes compartieron el campo de juego para celebrar la trayectoria de un jugador que dejó una huella imborrable en clubes como Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys, además de su legendaria participación con la Selección Argentina.

La emoción se apoderó de la tarde mientras la multitud vibraba al unísono. El cierre del evento fue especialmente significativo, con un discurso pronunciado por el propio Maradona desde el centro del campo, donde expresó su gratitud hacia la hinchada y dejó frases que trascendieron el deporte para convertirse en símbolos de la pasión colectiva.

La frase más célebre de la histórica despedida de Diego fue: ““El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”

Otras frases destacadas de aquel discurso y jornada

“No sé cómo pagarles por esta alegría. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y traté de hacerlos felices a ustedes, y creo que lo logré”

“Le agradezco a Dios que haya creado La Bombonera y mucho más aún por haberme hecho hincha de Boca Juniors”