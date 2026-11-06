Tras la operación, el arquero marplatense comenzó a las prácticas con Chlesea y quiere estar con la Selección.

Emiliano “Dibu” Martínez retomó sus entrenamientos con Chelsea este jueves tras sufrir una fractura de mandíbula a mediados de octubre durante un partido contra Everton. La recuperación del arquero argentino sorprendió a propios y ajenos al acelerar los plazos médicos previstos inicialmente.

El guardameta apareció en la práctica con una máscara protectora hecha de fibra de carbono, un material liviano y resistente, que incluye almohadillas internas para amortiguar impactos y está diseñada para ajustarse a la anatomía de su rostro, resguardando así la zona operada.

La lesión ocurrió cuando Martínez chocó con el defensor Jarrad Branthwaite mientras intentaba interceptar un centro, un golpe que le provocó una fractura en la mandíbula y lo obligó a ser asistido con oxígeno durante más de ocho minutos antes de ser retirado en camilla. Posteriormente, fue sometido a una operación en la que le colocaron una placa con cuatro tornillos.

Contrario a las estimaciones iniciales de recuperación, que señalaban entre 40 y 60 días, el arquero comenzó a ejercitarse apenas cuatro días después de la cirugía, realizando trabajos en el gimnasio y en bicicleta fija. Ahora busca volver a competir cuanto antes, aunque aún depende del visto bueno médico para hacerlo.

En una entrevista, Dibu describió las secuelas del golpe: “Si hubiera sido de UFC, era el nocaut de la noche. Vi los pajaritos varios días. Me desmayé. Lo único que me acuerdo es la falta que hizo Caicedo, no me acuerdo del golpe, salir del estadio, nada. En la operación me pusieron una placa con cuatro tornillos, me pusieron uno por fuera y todo por adentro. Me agarraron tres dientes. No puedo comer, todo papilla, como un bebé. La nutricionista me mantiene bien, pero afuera del entrenamiento me falta fuerza”.

El entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, se mostró cauto respecto a su regreso para el partido ante Sunderland este fin de semana: “Existe la posibilidad”, afirmó, aunque la decisión dependerá de la evaluación médica y de si Martínez recupera la condición para volver a atajar, en cuyo caso podría disputar el arco en lugar de Penders, quien ha estado en los últimos encuentros.

Además, el arquero fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de noviembre con la Selección Argentina, que enfrentará a Uruguay el 13 en La Bombonera y a Costa Rica el 17 en Córdoba. Martínez manifestó su deseo de estar presente: “Hablé con Martín Tocalli y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y de cómo vaya evolucionando en la semana”.