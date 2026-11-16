Horacio Zeballos, de 41 años, y Marcel Granollers, de 40, comenzaron con una victoria contundente su participación en el Masters de Turín, uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP. La pareja, que disputa su séptima temporada consecutiva en el torneo de Maestros, derrotó a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori con parciales de 6-4 y 6-4 en una hora y 18 minutos, en un partido correspondiente al Grupo Mark Woodforde.

En el estadio Inalpi Arena, Zeballos y Granollers demostraron control y eficacia desde el inicio. Con un 74% de primeros servicios y sin cometer dobles faltas, lograron ganar el 72% de los puntos con el primer saque y un 79% con el segundo. Además, aprovecharon las tres oportunidades que tuvieron para romper el saque de sus rivales, marcando la diferencia decisiva en el encuentro.

Esta dupla hispano-argentina, que mantiene una alianza deportiva sólida desde 2019, llegó a la final del ATP Finals en 2023, donde fueron superados por Rajeev Ram y Joe Salisbury. Exnúmeros uno del mundo y campeones este año en Roland Garros, el zurdo marplatense y el diestro catalán aspiran a conquistar el título en el último torneo del calendario, que reúne a las ocho mejores parejas del mundo.

Zeballos y Granollers forman parte de la historia del dobles al ser la sexta pareja en alcanzar siete participaciones en el ATP Finals, junto a leyendas como Bob y Mike Bryan, Mark Knowles y Daniel Nestor, Todd Woodbridge y Mark Woodforde, Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario, y Peter Fleming y John McEnroe. Actualmente, ocupan los puestos 5° y 6° del ranking ATP de dobles.

Entrenado por Alejandro Lombardo, Zeballos ha mantenido durante seis años consecutivos su presencia en el top 10 del ranking de parejas al finalizar cada temporada. Granollers, por su parte, ya conquistó el título del ATP Finals en 2012 con Marc López. El marplatense busca convertirse en el primer sudamericano en ganar este prestigioso trofeo de dobles.