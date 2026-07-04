Inesperada derrota: Zeballos y Granollers se despidieron en segunda ronda

La ilusión de Horacio Zeballos y Marcel Granollers en Wimbledon llegó a su fin mucho antes de lo esperado. La dupla hispano-argentina, reciente campeona de Roland Garros y una de las favoritas del cuadro de dobles, perdió este sábado en la segunda ronda frente al neerlandés Sem Verbeek y el belga Sander Gille por 6-4 y 7-6 (9), en un partido que se definió por detalles.

El encuentro tuvo un desenlace cargado de tensión. Luego de ceder el primer set por 6-4, Granollers y Zeballos reaccionaron en el segundo parcial y llevaron la definición al tie break. Allí lograron levantar las tres primeras pelotas de partido, pero no pudieron evitar la cuarta. En el punto decisivo, Verbeek puso nuevamente la pelota en juego tras un rebote en la valla y el argentino falló el remate que sentenció la eliminación.

La derrota representa un golpe importante para una pareja que llegaba con mucha confianza tras conquistar Roland Garros y defender el título del US Open. Wimbledon era uno de los dos únicos Grand Slam que todavía no habían podido ganar juntos, junto con el Abierto de Australia, por lo que el objetivo de completar la colección deberá esperar al menos un año más.

Más allá de esta temprana despedida, la temporada sigue siendo muy positiva para Granollers y Zeballos. Gracias al título conseguido en París, ambos ya tienen asegurada su clasificación para las ATP Finals de Turín, donde disputarán el tradicional torneo de maestros por séptima temporada consecutiva, un logro que confirma la regularidad de la dupla en el circuito.

Ahora, el calendario marca una pausa antes de afrontar la gira norteamericana sobre pista dura. Su próximo compromiso oficial será el Masters 1000 de Montreal, que se disputará entre el 2 y el 13 de agosto, donde buscarán recuperar sensaciones y volver a pelear por un nuevo título importante de cara al cierre de la temporada.