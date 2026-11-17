El lateral campeón del mundo tiene contrato con Olympique de Lyon hasta mediados de 2027, pero su futuro empieza a generar expectativa en el fútbol argentino.

El próximo mercado de pases podría tener como protagonista a uno de los campeones del mundo en Qatar 2022. Nicolás Tagliafico aparece en el radar de Boca e Independiente, dos clubes importantes del fútbol argentino que siguen de cerca su situación en Olympique de Lyon. El defensor de 34 años tiene contrato con el equipo francés hasta mediados de 2027, aunque su futuro todavía no está definido.

La información fue revelada por el periodista Esteban Edul, quien señaló que tanto el Xeneize como el Rojo tienen intenciones de contar con el lateral izquierdo. En el caso de Independiente, el interés tiene un componente particular: desde el entorno de Sergio Agüero ya le hicieron saber al futbolista que irán a buscarlo si Luciano Nakis, candidato respaldado por el exdelantero, se impone en las elecciones del club de Avellaneda.

Boca e Independiente se disputan la posibilidad de repatriar a Tagliafico

Por el lado de Boca, la búsqueda está relacionada con la necesidad de reforzar el lateral izquierdo ante una eventual salida de Lautaro Blanco. El defensor viene siendo uno de los futbolistas más regulares del plantel y una posible partida abriría la puerta para incorporar a un jugador de experiencia internacional como Tagliafico, que conoce perfectamente el fútbol argentino. Aunque no se descartaría que el defensor del seleccionado argentino llegue para ser defensor central.

Sin embargo, el regreso al país no está asegurado. El exjugador de Banfield e Independiente todavía debe definir qué quiere hacer con su carrera y una de las posibilidades es continuar en Europa durante el tramo final de su trayectoria. Su vínculo con Olympique de Lyon hasta junio de 2027 le permite negociar con otras instituciones a partir de enero, si no renueva previamente.

La carrera de Tagliafico incluye pasos por Banfield, Real Murcia, Independiente, Ajax y Olympique de Lyon, además de su recorrido con la Selección Argentina. Durante su etapa en el Rojo disputó 111 partidos, convirtió dos goles, aportó tres asistencias y conquistó la Copa Sudamericana 2017. Ahora, Boca e Independiente aparecen como dos posibles destinos para un regreso que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del próximo mercado de pases.