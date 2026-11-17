Después de la derrota frente a Uruguay, la Albiceleste tendrá su última presentación del año en Córdoba.

La Selección Argentina disputará esta noche su último partido del 2026 cuando se enfrente a Costa Rica en un Amistoso internacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará recuperarse después de la caída por 2-1 ante Uruguay y cerrar el año con una victoria, en una temporada que tuvo como uno de sus puntos más destacados la final alcanzada en el Mundial.

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será televisado por Telefe y TyC Sports. El árbitro designado será el brasileño Bruno Arleu, mientras que su compatriota Rodrigo Guarizo estará a cargo del VAR. La expectativa estará puesta en la respuesta del seleccionado argentino después de una actuación que dejó algunas dudas.

Scaloni analiza cambios para el último partido del año

La derrota ante Uruguay dejó señales de preocupación en el cuerpo técnico, especialmente por las desatenciones que sufrió el equipo durante el inicio del segundo tiempo. Argentina había tenido dificultades para encontrar su mejor funcionamiento y terminó pagando caro esos errores, por lo que intentará mostrar otra imagen frente al conjunto centroamericano.

De cara al compromiso en Córdoba, una de las principales novedades es que el Dibu Martínez será el arquero después de su fractura en la mandíbula el 17 de octubre. Con respecto a las dudas: pasa por el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Román Vega pelean por un lugar en la formación titular. Además, Agustín Giay podría ingresar para ocupar el lateral derecho, mientras que Matías Soulé pelearía un lugar con el Flaco López y Gianluca Prestianni con el Colo Barco aparecen como alternativas para sumar minutos de mitad de cancha para adelante.

Por su parte, Costa Rica también llegará con la necesidad de cambiar su imagen después de perder 2-0 frente a Ecuador en su última presentación. En ese contexto, la Selección Argentina tendrá una oportunidad para recuperar sensaciones, probar variantes y despedir el 2026 ante su público con un resultado positivo.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Argentina : Dibu Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Tagliafico/Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Prestianni o Barco, Julián Álvarez y Matías Soulé o Flaco López. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.