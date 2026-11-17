El histórico goleador paraguayo se retiró en abril de 2026 después de conquistar 21 títulos. A los 43 años, está enfocado en sus emprendimientos agropecuarios en Paraguay.

Después de una carrera de más de dos décadas, Tacuara Cardozo cambió los estadios por el campo. A los 43 años, el histórico delantero paraguayo atraviesa una nueva etapa lejos del fútbol profesional y está dedicado a sus negocios agropecuarios en el Chaco paraguayo, donde trabaja con ganado y desarrolla sus propios emprendimientos rurales. Su presente contrasta con una trayectoria en la que convirtió 421 goles y levantó 21 títulos.

El retiro de Óscar Cardozo se concretó en abril de 2026, luego de ocho temporadas consecutivas en Libertad. De esa manera, puso punto final a una carrera de 23 años en la que defendió camisetas importantes de Sudamérica y Europa. Lejos de la competencia, el exdelantero comparte algunas imágenes de su rutina en las redes sociales, donde muestra cómo es su nueva actividad y promociona sus proyectos personales.

Entre sus negocios aparecen Estancia y Cabaña Tacuara07 y Carnicería Boutique Tacuara07, dos emprendimientos vinculados con la actividad agropecuaria. En una de sus últimas publicaciones, Cardozo compartió fotografías trabajando en el campo y acompañó las imágenes con una palabra que resume su presente: "Trabajando". Se trata de una actividad relacionada con sus orígenes, ya que nació en Campo 9, localidad paraguaya actualmente conocida como Juan Eulogio Estigarribia, y creció en un entorno ligado al ámbito rural.

Su recorrido futbolístico incluyó pasos por 3 de Febrero, Nacional y Libertad en Paraguay, Newell's Old Boys, además de Benfica, Trabzonspor y Olympiacos en Europa. Sin embargo, uno de los capítulos más importantes de su carrera se escribió en Portugal: entre 2007 y 2014 disputó 293 partidos con Benfica, convirtió 172 goles y aportó 38 asistencias. También conquistó dos ediciones de la Primeira Liga y la Copa de Portugal de 2014, además de disputar 28 encuentros de Champions League.

Con la Selección de Paraguay, Tacuara acumuló 57 partidos y 12 goles. Su participación más recordada fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde integró el equipo que alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación histórica del seleccionado en una Copa del Mundo. En aquella competencia quedó marcado por el penal que falló frente a España, en un partido que terminó 1-0 para el conjunto europeo, posteriormente campeón del torneo. También participó en las Copas América de 2007 y 2019, y tuvo su despedida internacional en 2023. Ahora, después de una trayectoria repleta de goles y títulos, el histórico delantero disfruta de una vida mucho más ligada a sus raíces.