El "Chino" Vallejos se prepara para otra pelea que lo puede acercar a los primeros puestos.

El peleador argentino Kevin Vallejos llegó a la semana de la pelea en la que se deberá medir al estadounidense Aljamain Sterling, en el combate coestelar del UFC Fight Night 294, en Qatar, este sábado 21 de noviembre.

Al enfrentarlo, el "Chino" se convertirá en el primer artista marcial argentino que enfrenta a un excampeón en la UFC, con el objetivo de seguir subiendo lugares en el ranking del peso pluma y acercarse al título que ostenta el legendario Alexander Volkanovski.

Poco menos de dos meses después de que se confirmara la firma del contrato para organizar la pelea, y tras un campamento de entrenamiento, Kevin Vallejos llegó a la semana en la que deberá protagonizar el combate más difícil e importante de su carrera.

El marplatense de 24 años llega con un historial de 18-1, 4-0 desde su debut en la promotora estadounidense, y viene de sumar triunfos importantes en sus últimas dos peleas, noqueando al georgiano Giga Chikadze y al estadounidense Josh Emmett para ganarse un lugar en el top 10 del ranking de la categoría.

Así, tras disputar tres peleas el año pasado y pasar ocho meses desde su último combate, Kevin Vallejos vuelve a la jaula para medirse con el experimentado Aljamain Sterling, de 37 años y excampeón del peso gallo, con tres defensas exitosas. Además, el estadounidense se ubica cuarto en el ranking del peso pluma, cinco lugares por encima del marplatense.

Desde la derrota en la que perdió el título, en 2023, Sterling subió a la jaula en cuatro ocasiones y se quedó con tres triunfos por decisión unánime. Su última derrota fue en diciembre de 2024, cuando no pudo con el ruso Movsar Evloev.

Se espera que su combate comience alrededor de las 15:00 del sábado 21 (horario argentino), en un duelo que, de ganarlo, podría acercarlo a las posiciones más privilegiadas del listado del peso pluma, en busca de convertirse en el primer argentino en tener la posibilidad de pelear por el título de la UFC.