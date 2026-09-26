Tuvo un desprendimiento de retina y tiene que operarse de urgencia: sus amigos están juntando fondos para costear la intervención

Fue a una consulta el viernes, y el lunes tiene que operarse de urgencia

Ariel Álvarez fue diagnosticado con un desprendimiento de retina en la Clínica Privada de Ojos. Debe operarse de urgencia el próximo lunes y todavía no logró reunir el dinero necesario para afrontar el costo de la intervención. Por eso, familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria.

El viernes Ariel asistió a una consulta porque comenzó a ver borroso, el lunes debe someterse a una cirugía llamada vitrectomía de urgencia. Como no cuenta con obra social, tiene que afrontar un costo de más de $5.800.000. Aunque familiares y amigos ya colaboraron, todavía no lograron completar el monto.

Desde su escuela de Artes Marciales Mixtas comenzaron a difundir la campaña en redes sociales para sumar ayuda. “Juntos somos más fuertes”, fue el mensaje compartido por Brothers of Life, donde también entrena Kevin “Chino” Vallejos, peleador de UFC.

Desde la institución remarcaron que cualquier aporte suma, sin importar el monto, y que también se puede colaborar compartiendo la publicación para que llegue a más personas.

Ariel debe ser operado el lunes 28 de septiembre. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias alvarezariel2003, a nombre de Horacio Álvarez Ariel, o ayudar difundiendo el flyer de la campaña.