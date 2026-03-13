Dieron de baja 10 prepagas: la lista completa

El Gobierno nacional difundió la lista de las 10 prepagas que dieron de baja.

La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la incorporación de la Obra Social de Comisarios Navales al registro oficial de entidades de medicina prepaga y, al mismo tiempo, resolvió dar de baja a diez empresas del sistema, en el marco de un proceso de fiscalización del sector.

La decisión quedó establecida en la Resolución 446/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en un esquema de control que apunta a que solo continúen operando aquellas entidades que acrediten actividad real, cumplan con los requisitos legales vigentes y garanticen mayor transparencia y competencia en el mercado.

La normativa también se apoya en la reactivación del registro de nuevas inscripciones, que había quedado suspendido en 2020 durante la emergencia sanitaria. A partir de ahora, quienes soliciten el alta deberán presentar documentación completa y acreditar el cumplimiento de distintos requisitos administrativos y operativos.

En paralelo, la Superintendencia dispuso la exclusión de diez empresas de medicina prepaga que ya no formarán parte del sistema. Las entidades desvinculadas son:

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el proceso de revisión del sistema ya derivó en más de 162 entidades excluidas. Solo a fines de enero, la Superintendencia de Servicios de Salud había dispuesto otras 13 bajas dentro de este mismo esquema de control.