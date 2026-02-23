Las cuotas de las principales compañías de medicina prepaga en Argentina experimentarán un aumento de hasta 3,2% a partir de marzo de 2026. Este incremento supera el 2,9% de inflación registrado en enero, según datos oficiales del Indec.

Los nuevos valores ya fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y en varios casos incluyen ajustes en los copagos, que varían según el tipo de plan contratado y la empresa.

Al menos siete firmas comunicaron oficialmente sus tarifas para el próximo marzo, con los siguientes porcentajes de aumento:

Accord Salud: 2,9%

Swiss Medical: 2,9%

Sancor Salud: 2,9%

Medifé: 2,9%

Omint: 2,9%

Avalian: 3,20%

OSDE: entre 2,4% y 2,9%, según el plan

En algunos casos, el ajuste también afecta los copagos, dependiendo de la cobertura y la empresa en cuestión. El aumento se da en un contexto donde el incremento interanual promedio de las cuotas de salud privada supera el 28% en todo el país. Las compañías justifican esta suba por el aumento sostenido de los costos operativos, que incluyen insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Por otro lado, la Confederación Farmacéutica Argentina alertó sobre posibles riesgos de desabastecimiento de medicamentos debido a retrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, lo que genera tensión en la cadena de pagos del sector sanitario.