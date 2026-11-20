El Puerto de Mar del Plata concentra los reclamos por los malos olores generados por las plantas harineras de pescado.

Los reclamos por los malos olores que se sienten en el Puerto y en otros sectores de Mar del Plata volvieron al Concejo Deliberante. La comisión de Ambiente trató una presentación vecinal que pide medidas para reducir los olores que se generan durante el procesamiento de pescado en las plantas harineras.

Juan Manuel Cheppi, Frente Renovador.

Durante el debate, Juan Manuel Cheppi recordó que ya había trabajado sobre el tema cuando era diputado provincial y sostuvo que la ciudad no debe acostumbrarse a convivir con ese olor.

Como salida, propuso relocalizar las plantas y buscar financiamiento para hacer posible el traslado. “El lugar ideal es el Parque Industrial”, afirmó.

El concejal señaló que los episodios suelen repetirse durante fines de semana y feriados, y planteó revisar qué controles se realizan en esos días. Los olores afectan a quienes viven y trabajan en la zona. Comerciantes gastronómicos del Puerto señalan que, cuando el olor se intensifica, algunos clientes evitan las mesas al aire libre.

Los vecinos reclaman medidas para reducir los olores que afectan a distintos sectores de Mar del Plata.

En la comisión también intervinieron Vanesa Benavidez, de La Libertad Avanza, y Julián Bussetti y Marcelo Cardoso, del PRO. Los tres hicieron distintos aportes al debate y coincidieron en su preocupación por el impacto de los malos olores en la ciudad.