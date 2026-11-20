Con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como gran objetivo del ciclo con la Selección Argentina, el marplatense Ulises Saravia continúa dando pasos firmes en el exigente circuito universitario estadounidense (NCAA).

Como atleta de la Universidad de Tennessee, el representante olímpico marplatense tuvo una actuación sobresaliente al ganar la final de las 200 yardas espalda con un tiempo de 1:37.82, un registro que, según las tablas de conversión oficiales de la NCAA, equivale a unos 1:48.58 en pileta corta de 25 metros o 1:51.90 en pileta olímpica de 50 metros. Con este tiempo, mejoró su propio récord personal y además quedó en lo más alto de la historia de su casa de estudios.

El salto de calidad del nadador de 21 años queda reflejado en la evolución de sus tiempos ya que llegaba a esta cita con una mejor marca personal de 1:40.39 y ya en las series preliminares de la mañana había dado un aviso al clavar 1:38.60. Luego, recortó 2.57 segundos respecto a su marca previa, ganó la final y quebró tanto el récord del torneo como la plusmarca histórica de los Volunteers (que estaba en 1:38.21).

Si bien las marcas obtenidas en piletas de 25 yardas no se homologan para los rankings oficiales de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) , su rendimiento confirma el impacto positivo de su preparación en Estados Unidos de cara a los próximos compromisos internacionales con la camiseta albiceleste.



