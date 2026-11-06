El nadador José Meolans brindará una clínica en Mar del Plata

Uno de los mejores nadadores argentino de la historia, llega a Mar del Plata para una clínica.

Una de las grandes figuras de la natación Argentina de todos los tiempos, estará en Mar del Plata. José Meolans dará una clínica en el Natatorio del IAE CLUB el 14 de noviembre en Saavedra 3050.

Meolans, quien participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96’, Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008, dictará una clínica donde abordará contenidos teóricos y prácticos a nadadores y entrenadores. El prestigioso nadador abordará el desarrollo y la mentalidad del deportista desde las etapas formativas hasta lograr el alto rendimiento. Desarrollo de los cuatro estilos de nado. Forma de entrenamientos, drills y técnicas de mejoras. Vínculo entrenador-deportista. Nutrición, motivación y resiliencia deportiva.

En la parte práctica abordarán técnicas de largadas, drills, estilos y trabajo de subacuáticos.



