Una vida dedicada a la natación: la emotiva despedida de un árbitro marplatense en los Juegos Suramericanos

Alejandro Klesa cerró una extensa etapa como árbitro de natación durante los recientes Juegos Suramericanos de Rosario. Después de casi tres décadas de trayectoria, el marplatense prepara su despedida definitiva de la actividad nacional e internacional, aunque continuará ligado a la disciplina desde otro lugar.

El último gran evento en el que participó Klesa como árbitro

La historia de Klesa con la natación comenzó en 1996, cuando su hijo Lucas competía en el club Kimberley. Por aquel entonces, su participación estaba vinculada al acompañamiento como padre, colaborando como cronometrador y formando parte de la subcomisión de natación. Sin imaginar hasta dónde llegaría aquella experiencia, un día recibió una propuesta que cambiaría su vida.

En ese sentido, recordó que la señora Chichi Morales y Antonio San Mariano le preguntaron si se animaba a desempeñarse como largador en un torneo del club. “Me animé y así empezó esta hermosa carrera en el arbitraje”, explicó Klesa al repasar aquel momento que marcó el comienzo de una trayectoria que se extendió durante casi 30 años.

Alejandro Klesa estuvo 30 años ligado a la natación

El Colegio de Árbitros y un antes y un después

Al referirse a otro de los momentos importantes de su recorrido, Klesa destacó especialmente la creación del Colegio de Árbitros en 2009. Según explicó, aquel paso significó “un antes y un después”, ya que permitió que los árbitros de todo el país comenzaran a trabajar juntos y fortalecieran la actividad.

Su carrera también lo llevó a participar de competencias de gran importancia internacional, hasta llegar a los Juegos Suramericanos de Rosario. Allí tuvo una responsabilidad muy especial: fue el largador oficial durante la inauguración del torneo y también de la pileta que fue construida especialmente para la competencia.

Sobre aquella experiencia, reconoció que significó “una tremenda emoción y responsabilidad”, aunque aseguró que pudo afrontarla con tranquilidad y con la concentración necesaria para cumplir con la función que le había sido asignada. Para Klesa, estar presente en ese escenario representó uno de los momentos más significativos de su extensa trayectoria.

Alejandro Klesa junto con los tres jueces de su último día como árbitro

Una despedida cargada de emociones positivas

La última jornada de los Juegos Suramericanos tuvo un significado especial. Al llegar la última prueba, Klesa sintió que estaba atravesando un momento diferente, con muchas emociones, aunque todas ellas positivas. Después de tantos años frente a una competencia de natación, aquella jornada representó el cierre de una etapa que comenzó en Kimberley en 1996.

Alejandro Klesa junto con su familia

Ahora, el próximo paso será en Mar del Plata. Klesa confirmó que todavía le queda participar del Provincial, competencia que marcará su retiro definitivo como árbitro nacional e internacional. La decisión llega después de casi tres décadas de actividad y con la tranquilidad de quien siente que deja atrás una etapa llena de experiencias.

La emotiva despedida de Alejandro Klesa de la actividad

Sin embargo, su vínculo con la natación no terminará. El propio Klesa adelantó que continuará colaborando con los chicos que están dando sus primeros pasos en el arbitraje y también con la FENBAS. De esta manera, buscará transmitir toda la experiencia acumulada durante estos años y acompañar a las nuevas generaciones que continuarán el camino que él comenzó en 1996.