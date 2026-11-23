Un hombre de 34 años acusado de sustraer picaportes en el barrio El Martillo fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas Sur que recorría la jurisdicción de la comisaría decimosexta.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto que habría ingresado a una propiedad ubicada en Coronel Vidal casi Puán: tras entrevistarse con uno de los damnificados y obtener las características físicas y la vestimenta del sospechoso, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda por la zona.

Minutos después, en inmediaciones de Nápoles al 6900, los uniformados localizaron a un hombre que habría intentado ocultar un objeto dentro de una bolsa que llevaba consigo. Al inspeccionar su contenido, los agentes encontraron siete picaportes de distintos colores y elementos presuntamente utilizados para extraerlos, entre ellos un martillo, destornilladores y una pinza.

Las averiguaciones permitieron establecer que se habían sustraído picaportes en dos domicilios: uno situado en Génova al 7000, cuyo propietario es un hombre de 33 años, y otro en Coronel Vidal al 2200, perteneciente a un vecino de 60 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez, dispuso la aprehensión y la notificación de la formación de causa por el delito de robo, y el traslado a Tribunales para prestar declaración.