Un joven de 20 años que intentó robar un picaporte de bronce de un edificio en inmediaciones de Mitre y San Lorenzo fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Los oficiales interceptaron al sujeto en en la intersección de La Rioja y Primera Junta y secuestraron un destornillador y una bolsa que contenía distintos elementos de bronce, entre ellos picaportes, herrajes, números y letras.

Tiene 20 años.

Fue trasladado a la comisaria segunda donde labraron las actuaciones correspondientes ordenadas por la fiscalía de Flagrancia.

El fiscal Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa penal, el secuestro de los elementos y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.