Mataron a un hombre en su casa e investigan si fue durante un intento de robo

Un hombre de 43 años fue asesinado este lunes en una vivienda del barrio Jorge Newbery y los investigadores intentan establecer si el ataque fue cuando intentó defender al padre que sufría un asalto en su casa.

Fuentes oficiales confirmaron que el hecho se registró en una vivienda en inmediaciones de las calles Bayley y Alberti cuando, de acuerdo a las primeras versiones, un delincuente ingresó al inmueble y forcejeó con un hombre de 69 años que estaba durmiendo.

En ese momento el hijo de la víctima –identificado como Jorge Cerasale- intentó defenderlo y se produjo un forcejeo: recibió una herida de arma blanca en el torso que le provocó la muerte en el lugar. El autor tomó un celular de la víctima y se dio a la fuga.

Durante las primeras tareas no se pudo confirmar la salida de personas por el perímetro de la vivienda, aunque aún deben revisarse imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

Personal de la comisaría duodécima y de Policía Científica realizaron distintas tareas en el lugar en el marco de una causa a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán.