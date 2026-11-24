Carlos Ruckauf advirtió que la confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel también se desarrolla a través de operaciones cibernéticas.

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel podría entrar en una nueva fase, con ataques que ya no se limitan al armamento convencional y que pueden alcanzar infraestructuras y servicios esenciales en distintos puntos del planeta. Así lo advirtió Carlos Ruckauf durante una entrevista televisiva, en la que puso el foco en la expansión de las operaciones cibernéticas y en el nivel de alerta que atraviesan las principales potencias involucradas.

"Esta otra guerra también produce víctimas y es absolutamente silenciosa", sostuvo el exvicepresidente, al describir un escenario en el que los ataques informáticos pueden afectar desde sistemas financieros hasta el funcionamiento del transporte y de grandes infraestructuras.

Durante su análisis, Ruckauf señaló que Estados Unidos e Israel se encuentran en máxima alerta, mientras que Irán también mantiene su capacidad de respuesta. En ese contexto, mencionó la preocupación de las autoridades norteamericanas ante posibles incidentes durante los próximos días, especialmente por el movimiento masivo de personas previsto para la celebración del Día de Acción de Gracias.

El jueves 26 de noviembre se celebra Thanksgiving en Estados Unidos, una de las fechas de mayor circulación de viajeros en el país. A eso se suma el Black Friday, que concentra una importante actividad comercial y grandes aglomeraciones en los centros de compras.

Para Ruckauf, ese contexto vuelve especialmente delicado el escenario de seguridad. Según explicó, las autoridades temen que una ofensiva pueda combinar acciones convencionales con ataques cibernéticos y generar interrupciones en servicios de uso cotidiano.

La preocupación por los ataques a buques petroleros

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la situación de los barcos vinculados al transporte de energía. Ruckauf aseguró que Irán habría alcanzado mediante operaciones cibernéticas a 40 buques petroleros estadounidenses en distintos lugares del mundo y afirmó que algunos habrían sufrido interrupciones en sus sistemas de propulsión.

La preocupación por este tipo de ataques también apareció en reportes internacionales. Según una investigación publicada por The Wall Street Journal y reproducida por Reuters, Estados Unidos analiza una posible participación iraní en una serie de ataques informáticos contra embarcaciones que transportan petróleo, gas y otras sustancias peligrosas. El reporte menciona hasta 50 buques posiblemente afectados, aunque la responsabilidad de Irán no está confirmada y Rusia también aparece entre las hipótesis investigadas.

El exvicepresidente alertó que los ataques contra buques petroleros podrían afectar el comercio internacional y el abastecimiento energético.

En ese sentido, el exvicepresidente advirtió que la expansión de este tipo de operaciones puede tener consecuencias que exceden el ámbito militar y alcanzar el comercio internacional, el abastecimiento energético y los mercados financieros.

La decisión de Trump y la posibilidad de una acción unilateral de Israel

Otro de los interrogantes que planteó Ruckauf fue cuál será la respuesta de Donald Trump frente a la escalada. Según explicó, dentro del equipo del presidente estadounidense existen posiciones diferentes sobre la conveniencia de avanzar con una intervención militar directa contra Irán.

En ese escenario, sostuvo que Israel estaría dispuesto a actuar por su cuenta si Washington finalmente decide no acompañar una ofensiva.

El analista vinculó la incertidumbre geopolítica con el comportamiento de los mercados y el precio del petróleo.

Ruckauf también mencionó las denuncias israelíes sobre el desarrollo de capacidades nucleares y la presunta elaboración de armas químicas y bacteriológicas por parte del régimen iraní. Se trata de acusaciones que requieren confirmación independiente y que el analista presentó como parte de los motivos de preocupación de Israel.

Por último, vinculó la incertidumbre geopolítica con el comportamiento de los mercados y el precio del petróleo. "El dinero siempre es lo más temeroso que hay", expresó al referirse a la reacción de los inversores frente a la posibilidad de nuevas acciones militares y ataques contra infraestructuras energéticas.