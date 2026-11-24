“La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos y también de los marplatenses”, dijo Abad.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, desarrolló una agenda de trabajo en Rosario, provincia de Santa Fe, para conocer de primera mano las políticas de seguridad implementadas en los últimos años, que permitieron reducir significativamente los índices de homicidios y violencia. La visita incluyó encuentros con el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y funcionarios responsables de la seguridad provincial.

“La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos y también de los marplatenses”, dijo Abad. “En Mar del Plata, el intendente Montenegro aborda el tema de la seguridad como el principal eje de su gestión. Para Guillermo (Montenegro) no es un tema de banderas políticas, y lo aborda con una necesaria mirada ínter jurisdiccional entre Municipio, Provincia y Nación. Desde esta perspectiva es importante conocer la experiencia llevada adelante por otros municipios en esta materia”, agregó durante la primera reunión, junto al intendente Javkin.

Posteriormente, Abad mantuvo un encuentro con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Allí lo consultó sobre cómo se construyó este nuevo paradigma de seguridad que, según explicó el mandatario provincial, permitió reducir considerablemente los homicidios en territorio santafesino, de 280 en 2023 a 60 en este año.

Pullaro dijo que “cuando hay decisión y convicción, nuestras sociedades pueden ser más seguras”. Abad tomó nota de las estadísticas y señaló: “Cómo se ven los cambios en materia de seguridad cuando un Estado provincial se compromete a hacerlo con seriedad, compromiso e inversión”, resaltó y agregó: ”La seguridad requiere compromiso, cooperación institucional y políticas sostenidas en el tiempo”.

Sistemas de seguridad

Luego, el legislador marplatense se interiorizó sobre el funcionamiento del Centro Integrado de Operaciones de Rosario (CIOR) y los sistemas provinciales de monitoreo y análisis de información, entre ellos “Lince” y “OJO”. Según explicaron las autoridades santafesinas, la tecnología implementada ubica a la Argentina en el tercer lugar a nivel mundial en términos de vigilancia y trazabilidad del delito. Se trata de unas 7.000 cámaras articuladas con herramientas de inteligencia artificial y tecnología de origen israelí, que permiten agilizar considerablemente el procesamiento de información y el esclarecimiento de delitos.

Allí, junto a Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, y Paula Manzoni, responsable del programa “Lince”, conoció la utilización de estas herramientas tecnológicas para la prevención del delito y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

“En este lugar vemos que no es solamente una cámara; es una cámara, alguien que analiza la información y un policía que llega. Lo interesante de esta experiencia es cómo se integran la tecnología, la inteligencia criminal y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad”, explicó.

Recorrida por "el Infierno"

La agenda incluyó una recorrida por el establecimiento penitenciario de Piñero, donde se construye el complejo de máxima seguridad conocido como “El Infierno”, cuya inauguración está prevista para 2027. Junto a Matías Ianfranchi, subsecretario del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Abad se interiorizó sobre las políticas de control de internos de alto perfil, orientadas a impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.

Durante el encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se abordaron las políticas de prevención y control del delito, la articulación entre el gobierno provincial y los municipios, el intercambio de información y las condiciones de trabajo de las fuerzas policiales.

“La seguridad debe pensarse como un sistema integral. Requiere información, tecnología, policías con recursos, una política penitenciaria eficaz y coordinación entre los distintos niveles del Estado. El intercambio de experiencias entre provincias y municipios nos permite enriquecer las políticas públicas”, expresó el senador nacional.

Nuevas estaciones policiales

La jornada finalizó con una recorrida por la construcción de una nueva estación policial, ubicada a pocas cuadras del Parque de la Independencia. El nuevo modelo está orientado a fortalecer la presencia de efectivos en las calles y mejorar sus condiciones de trabajo.

El diseño contempla áreas de atención al público, un salón de usos múltiples, vestuarios, dependencias administrativas, servicios generales, cocheras y una torre vertical destinada al bienestar policial, que incluirá comedor, dormitorios y gimnasio.

“La cercanía de la policía con los vecinos, el equipamiento y las condiciones en las que trabajan las fuerzas de seguridad son aspectos fundamentales de toda política de prevención”, sostuvo Abad, quien concluyó: “La seguridad es una prioridad que requiere compromiso, cooperación institucional y políticas sostenidas en el tiempo”.