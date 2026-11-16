Abad celebró los 20 años de ATICMA y propuso que Mar del Plata lidere la innovación con un sistema de alerta climática

El senador nacional Maximiliano Abad mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata y Zona (Aticma), luego de participar de los festejos por los 20 años de la entidad y de los Aticma Awards 2026.

Durante el encuentro, felicitó a sus integrantes por la trayectoria y el crecimiento del sector tecnológico marplatense, dialogó sobre el objetivo de consolidar a Mar del Plata como uno de los principales distritos tecnológicos del país y propuso avanzar en el desarrollo de un sistema de alerta temprana para anticipar situaciones de riesgo climático en General Pueyrredon, sin dejar de lado las herramientas que ya funcionan a nivel local y Nacional.

La iniciativa -que formó parte de una extensa charla- contempla la creación de una aplicación gratuita que permita enviar alertas directamente a los celulares de los vecinos de Mar del Plata, Batán y las zonas rurales del partido, ante tormentas intensas, inundaciones, sudestadas, fuertes vientos y otros fenómenos meteorológicos.

La herramienta podría brindar información oficial sobre sectores afectados, cortes de calles, centros de evacuación y servicios de asistencia, además de permitir reportes ciudadanos sobre anegamientos, árboles caídos y otras situaciones de riesgo.

“Las obras de infraestructura son imprescindibles, pero también necesitamos anticiparnos. Saber antes, avisar a tiempo y aprovechar el conocimiento que tenemos en Mar del Plata para proteger a nuestros vecinos. La tecnología puede ayudarnos a prevenir daños y mejorar la respuesta frente a las emergencias”, sostuvo Abad junto a los directivos de Aticma y el CEO de Neutrón, Maximiliano González Kunz.

Posición de Aticma

“Los Aticma Awards 2026 nos dejaron una base muy sólida para avanzar en proyectos concretos y seguir consolidando a Mar del Plata como polo tecnológico del país y la región”, dijo el presidente de Aticma. “La reunión con Maximiliano Abad va exactamente en esa línea. Tomamos con mucho interés su propuesta de crear una solución de alerta temprana para catástrofes climáticas, porque refleja lo que impulsamos desde Aticma: poner la tecnología y el talento de nuestras empresas al servicio de problemas reales, aportando soluciones tanto para la industria como para la sociedad y la gestión pública”. afirmó Gustavo Bispo, a modo de balance.

El proyecto plantea avanzar hacia un sistema que articule información meteorológica oficial, sensores, registros de precipitaciones y datos territoriales, con la participación de Defensa Civil y otros organismos vinculados con la atención de emergencias. Contempla una implementación progresiva, comenzando por un diagnóstico de las zonas más vulnerables y una prueba piloto, antes de extender su funcionamiento a todo el partido. La aplicación complementaría los canales de comunicación y emergencia existentes.

En ese sentido, Abad propuso conformar una mesa de trabajo con Aticma, el Municipio, las universidades y los organismos técnicos para evaluar las posibilidades de desarrollo, implementación y financiamiento del sistema. “Mar del Plata tiene el talento, las empresas y las instituciones para desarrollar sus propias soluciones. Resolver un problema de los vecinos y, al mismo tiempo, generar empleo y exportar conocimiento: eso es desarrollo”, afirmó.