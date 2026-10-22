Abad destacó la cesión de un hotel de Chapadmalal a la Unmdp: “Más educación, más investigación y más oportunidades”

Maximiliano Abad destacó la asignación de instalaciones de Chapadmalal a la Universidad Nacional de Mar del Plata para impulsar actividades académicas y científicas.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, destacó la decisión del gobierno nacional de asignar hoteles del complejo turístico de Chapadmalal a la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y consideró que la medida abre nuevas oportunidades para el desarrollo educativo y científico de la región.

“Con esta medida logramos más educación, más investigación y más oportunidades para las generaciones actuales y las que vienen”, expresó Abad luego de la publicación de la disposición en el Boletín Oficial.

Maximiliano Abad destacó la asignación de instalaciones de Chapadmalal a la Universidad Nacional de Mar del Plata para impulsar actividades académicas y científicas.

La iniciativa busca avanzar en la recuperación y reutilización de las instalaciones del histórico complejo para destinarlas a actividades universitarias. Entre los objetivos planteados se encuentran la posibilidad de contar con espacios para aulas, bibliotecas, laboratorios y residencias estudiantiles, con el propósito de fortalecer la formación académica y la producción de conocimiento.

El legislador resaltó el potencial de Chapadmalal para acompañar el crecimiento de la universidad pública y ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior. También señaló que la utilización de estos edificios permitiría poner parte del patrimonio histórico nacional al servicio de las necesidades educativas y científicas actuales.

“Chapadmalal puede convertirse en una oportunidad para el futuro de nuestra universidad y de toda la región”, sostuvo el senador, quien impulsó la propuesta y ahora destacó la importancia de impulsar proyectos que favorezcan la formación, la investigación y la innovación.

En ese sentido, el dirigente marplatense destacó que la publicación en el Boletín Oficial abre una nueva etapa para avanzar en el desarrollo de esta propuesta, con la mirada puesta en fortalecer la universidad pública y proyectar el patrimonio de Chapadmalal hacia nuevas oportunidades para las próximas generaciones.