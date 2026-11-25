Después de una actuación sobresaliente en Las Vegas, donde consiguió el sexto puesto e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, Franco Colapinto ya tiene la cabeza puesta en el Gran Premio de Qatar. El piloto de Alpine afrontará este fin de semana la penúltima fecha de la temporada 2026 con el objetivo de prolongar su buen momento, aunque sabe que Lusail presenta un desafío muy diferente al que encontró en Estados Unidos.

El propio Colapinto se encargó de advertir sobre una de las principales dificultades del trazado qatarí. Según explicó en la página oficial de Alpine, Lusail castiga mucho los errores, principalmente porque las escapatorias de grava están muy cerca de la salida de las curvas. Esto significa que cualquier excursión fuera de la pista puede tener consecuencias importantes y comprometer el rendimiento durante el fin de semana. De todas maneras, destacó que el flujo de las curvas convierte a una vuelta rápida en una experiencia muy gratificante.

El argentino también valoró el funcionamiento del monoplaza en Las Vegas, donde Alpine encontró un buen ritmo durante todo el fin de semana gracias a las características del circuito. Sin embargo, espera una competencia más convencional en Qatar, después de una carrera estadounidense marcada por la particular dinámica de los rebufos. El objetivo del equipo será mantener el nivel y conseguir puntos por segunda fecha consecutiva.

El sexto puesto le permitió a Colapinto sumar ocho unidades, regresar a la zona de puntos después de seis carreras y alcanzar los 35 puntos en el campeonato de pilotos, donde ocupa la 12° posición. De todas maneras, Qatar representa un desafío especial por sus antecedentes: en 2024, cuando corría para Williams, no pudo terminar la competencia, mientras que en 2025, ya con Alpine, finalizó en el 14° lugar.

Horarios del GP de Qatar

Viernes : Práctica Libre 1 a partir de las 10.30 horas.

: Práctica Libre 1 a partir de las 10.30 horas. Viernes : Práctica Libre 2 a partir de las 14 horas.

: Práctica Libre 2 a partir de las 14 horas. Sábado : Práctica Libre 3 a partir de las 11.30 horas.

: Práctica Libre 3 a partir de las 11.30 horas. Sábado : Clasificación a partir de las 15 horas.

: Clasificación a partir de las 15 horas. Domingo : Gran Premio de Qatar a partir de las 13 horas.

Después de Qatar solamente quedará el Gran Premio de Abu Dabi para bajar el telón de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Colapinto llega con confianza después de su gran resultado en Las Vegas, pero deberá superar una de las trampas de Lusail: evitar los errores en un circuito que no perdona las salidas de pista.