Emiliano Oberndorfer, conocido en redes como Emi Obern, cumplió el sueño de conocer personalmente a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El creador de contenido, que se hizo popular por su parecido físico con el piloto argentino, consiguió acercarse a él en el paddock de Interlagos y estrecharle la mano después de varios intentos.

El encuentro del marplatense que imita a Colapinto con el piloto

El saludo tuvo un detalle que hizo todavía más llamativa la escena: el corredor llevaba unos alfajores en una mano cuando el imitador se acercó. Lo miró con sorpresa, apartó los productos y finalmente le dio la mano. Obern celebró el momento frente a la cámara: "Me dio la mano. Ya está, ya está. Gracias". En la publicación también escribió: "Después de 3 años llegó el día".

Emi también se sacó una foto con Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

El encuentro fue el resultado de una búsqueda que había comenzado el día anterior. En aquella oportunidad, el joven consiguió verlo desde otro sector del circuito, pero el automovilista pasó apurado y no llegó a detenerse. Lejos de darse por vencido, volvió a intentarlo durante la siguiente jornada y esta vez logró cumplir su objetivo. El video del cruce se difundió rápidamente en las redes sociales.

Quién es Emiliano Oberndofer, el doble de Franco Colapinto

Aunque nació en Parque Patricios, Oberndorfer vive en Mar del Plata desde que tenía apenas dos meses. Es actor, cantante, locutor y creador de contenido. Su parecido con el piloto comenzó a llamar la atención en 2024, cuando participó del casting de Gran Hermano que se realizó en la ciudad y ganó repercusión por sus videos e imitaciones. En TikTok utiliza la cuenta @nosoycolapinto y en Instagram se presenta como @emiobern.

Con el tiempo, el personaje de "Colapa" le abrió nuevas oportunidades laborales. En 2025 viajó al Gran Premio de Miami, donde se fotografió con Flavio Briatore y llamó la atención de Jack Doohan. A su vez, comenzó a participar en eventos y celebraciones privadas, sin dejar de lado sus otros proyectos artísticos. Entre ellos, lanzó canciones y formó parte de producciones audiovisuales, como la serie Senna, de Netflix.