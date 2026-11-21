El piloto argentino tuvo una gran clasificación en el GP de Las Vegas 2026, avanzó a la Q3 y partirá noveno tras las sanciones.

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 y consiguió meterse entre los diez mejores. Después de mostrar un gran ritmo en la Práctica Libre 3, donde terminó quinto, el argentino ratificó el potencial de Alpine y aseguró su lugar en la Q3. Finalmente, quedó décimo en la clasificación, aunque las penalizaciones de otros pilotos le permitieron escalar posiciones.

El pilarense aprovechará la sanción de diez puestos que recibió Oscar Piastri para avanzar hasta el noveno lugar de la parrilla. De esta manera, tendrá una oportunidad importante para pelear por los puntos en el circuito callejero estadounidense, en una carrera que puede representar otro paso adelante en su temporada.

La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli con un 1:33.893 pero el italiano recibió una penalización de cinco lugares y Max Verstappen heredó el primer puesto de partida. Detrás del neerlandés largarán George Russell y Lando Norris. Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, comenzará octavo, inmediatamente por delante del argentino.

Sin embargo, más allá de haber conseguido una posición favorable, Franco no ocultó su frustración por el resultado de la clasificación. "No estoy conforme porque estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la qualy pusimos nada junto", reconoció el piloto argentino.

Además, Colapinto explicó que los problemas con la temperatura de los neumáticos condicionaron su vuelta decisiva: "Las gomas muy frías, patinando toda la vuelta de preparación, no entraron en temperatura y la vuelta es un desastre". Pese a la bronca por no aprovechar todo el potencial del auto, el argentino destacó un aspecto positivo de cara a la competencia: "Tenemos buena velocidad en las rectas, lo cual es positivo".

Con la novena posición asegurada, Franco buscará aprovechar la largada para ganar lugares y meterse en la pelea por los puntos. "Hay que intentar poner todo junto, creo que vamos a hacer una gran carrera. Avanzar en la largada y después ir para adelante", concluyó. Alpine mostró argumentos para ilusionarse y Colapinto tendrá una nueva oportunidad de demostrar su crecimiento en las calles de Las Vegas.

Parrilla de largada

Los 5 pilotos con penalizaciones en el GP de Las Vegas 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 5 posiciones

Carlos Sainz (Williams) – 10 posiciones

Lance Stroll (Aston Martin) – 10 posiciones

Oscar Piastri (McLaren) – 10 posiciones

Oliver Bearman (Haas) – 35 posiciones

De esta manera, Franco Colapinto buscará volver a sumar después de seis carreras sin meterse en los puntos o de no terminar la carrera (la última fue en Madrid el 13 de septiembre). El circuito le cae bien al monoplaza francés y el nacido en Pilar quiere revancha para cerrar la temporada de la mejor manera posible.