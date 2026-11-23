El Museo Juan Manuel Fangio de Balcarce estrenó una sala permanente dedicada a la Fórmula 1, con autos originales, objetos históricos y espacios para figuras como Ayrton Senna y Franco Colapinto. La propuesta ocupa aproximadamente 250 metros cuadrados y fue inaugurada el 22 de noviembre, en coincidencia con el 40° aniversario de la institución, ubicada a unos 70 kilómetros de Mar del Plata.

Cómo es la propuesta en Balcarce vinculada a la Fórmula 1

Uno de los principales atractivos de la muestra son dos monoplazas originales: el McLaren MP4/3B y el Renault Turbo RE30C. El primero está vinculado con el desarrollo de los autos utilizados por Senna y Alain Prost entre 1987 y 1988, mientras que el segundo fue conducido por el propio piloto francés en el Gran Premio de Brasil de 1983. La exhibición también reúne cascos, indumentaria de competición y volantes.

Decenas de autos en exhibición se pueden apreciar en el museo.

El recorrido fue diseñado como una vuelta a un circuito e incluye ocho pantallas que repasan distintos momentos de la historia de la categoría. Entre sus sectores temáticos hay uno dedicado al automovilismo argentino, otro a las rivalidades históricas de la categoría y una galería de cascos de campeones de distintas épocas. También se recreó un sector de boxes relacionado con Colapinto, con neumáticos Pirelli y un reloj de carrera en funcionamiento.

La propuesta no quedará fija: los contenidos digitales están pensados para renovarse cada seis meses y la Fundación prevé incorporar nuevos objetos y automóviles de manera periódica. De esa forma, la exposición busca ofrecer novedades a quienes regresen al museo y conectar distintas generaciones de pilotos, desde Fangio y Senna hasta el actual representante argentino en la máxima categoría.

Hay una sala específicamente relacionada a Colapinto.

La apertura formó parte de los festejos por las cuatro décadas del museo, que funciona desde el 22 de noviembre de 1986 en el antiguo Palacio Municipal de Balcarce. La celebración también incluyó un mural dedicado al quíntuple campeón, realizado por el artista local Nicolás Lahitte, y la visita del brasileño Emerson Fittipaldi, bicampeón mundial de Fórmula 1, quien fue distinguido como visitante ilustre del partido.