Un exGimnasia hizo el gol que le dio la Copa a Palmeiras y dejó con las manos vacías a Estudiantes.

Se esfumó el sueño continental de Estudiantes de La Plata. El "pincha" puede volver con la tranquilidad de haber estado más que a la altura con una de las potencias de Sudamérica, mereció al menos un empate pero el fútbol no se trata de merecimientos y Palmeiras aprovechó su chance y con el gol de Ramón Sosa, le ganó 1 a 0 y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026. Cuarta estrella para el "verdao", que se vengó de la final de 1968.

El primer tiempo comenzó bastante friccionado y Estudiantes cometió dos faltas cerca del área, que Palmeiras aprovechó para meter centros pero no inquietó con demasiado peligro. De hecho, pese al dominio del conjunto brasileño, el “Pincha” tuvo una clara a los 9 minutos de la primera mitad tras un cabezazo de Guido Carrillo luego de un córner desde la izquierda.

Estudiantes intentó incomodar al Palmeiras, sin dejarlo construir desde abajo y cortar siempre que pudo el partido, con constantes intervenciones del árbitro. La polémica de la primera mitad ocurrió a los 33, cuando José López le entró muy fuerte a Marcos Rojo y el “Pincha” pidió tarjeta roja. Sin embargo, Jesús Valenzuela decidió solo mostrarle la amarilla. En la última de la etapa, el palo salvó a Estudiantes.

A los 6 minutos del segundo tiempo, se abrió el arco en el partido. Tras una buena jugada de Evangelista, que terminó en un centro, John Arias la bajó de cabeza y habilitó a Ramón Sosa, que estableció el 1 a 0.

Minutos más tarde, a los 10, Guido Carrillo ensayó una chilena que casi se mete en el ángulo inferior derecho de Carlos Miguel, que respondió con muchos reflejos y la atajó.

A los 28, Estudiantes estuvo cerca del empate tras un centro de Tomás Palacios, el cual Edwin Cetré cabeceó y exigió al arquero. A los 38 llegaría la más clara de todas: Tomás Palacios enganchó de zurda un rebote y todo el Centenario gritó gol, porque la pelota pasó realmente cerca.

Más allá de esas ocasiones puntuales, el “Pincha” no logró incomodar al Palmeiras que aguantó y manejó los hilos sobre el final del partido. De hecho, se aproximó al área de Muslera y podría haberse quedado con mayor premio en la agonía del encuentro.