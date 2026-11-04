Miguel Pujol se consagró campeón nacional en Mar del Plata

Los organizadores del certamen junto a los finalistas de Primera.

El porteño Miguel Pujol (jugador de la Selección Argentina), se coronó campeón nacional de primera profesional en el marco de la sexta fecha del Circuito Argentino de Squash. La fecha se disputó en el mítico “Nick Squash” y contó con un centenar de jugadores de todo el país.

La familia Cioffi en su conjunto organizó el evento, la Asociación Argentina de Squash tuvo el contralor del mismo y la asociación local ofició de colaborador del acontecimiento deportivo.

Se destaca la actuación del joven marplatense Benjamín Aristizabal de apenas 14 años, que ganó las categorías cuarta y quinta.

Resultados finales

Primera: Miguel Pujol (Bs As), venció en la final de profesionales a Ignacio Gutierrez Keen (Bs As) 3 a 0

Intermedia: Juan María Martiarena (Mar del Plata) derrotó al barilochense Daniel Soto 3-0

Segunda: Mirko Rigotti Dominguez (Bs As) venció a Valentina Portieri (Bs As) 3 a 0

Tercera: el necochense Bernardo Mastronardi le ganó a Gonzalo Bolla (Bs As) 3-1

Cuarta: Benjamín Aristizábal (MDP) derrotó a José Rosso (Bs As) 3-1

Quinta: campeón Benjamín Aristizábal (MDP) venció a Ignacio Rosenvaig (MDP) 3-0

Sexta: Isidro Ortíz (Necochea), superó 3-0 a Simón Arizabalo(MDP)

Damas 4ta: Nadia Latorraca (Necochea) 3-1 a Karina Asensio (Salta)

SM 40: Christian Remón 2-0 a Alejandro Cioffi en duelo marplatense

Se viene el Nacional de Menores en Necochea

Del 6 al 8 de noviembre se disputará la cuarta fecha del Circuito Nacional de Menores de squash. La actividad se desarrollará íntegramente en el Club “Villa Díaz Vélez” de Necochea y contará con la organización de la Asociación Marplatense de Squash, entidad presidida por Gustavo Andrea.

Se estima una presencia de 80 jugadores de todo el país. Las categorías intervinientes son menores de 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 23 años

Al ser el último torneo del año, cierra el ranking anual y los cuatro primeros viajarán al Sudamericano de Colombia a efectuarse en febrero de 2027 en Medellín.



