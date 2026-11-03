La Policía investiga a Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel: qué puede pasar con el arquero

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, provocó una profunda conmoción en el fútbol español y abrió un escenario de interrogantes sobre las consecuencias deportivas que podría afrontar Jesús Owono. El arquero del FC Andorra fue expulsado durante el encuentro entre ambos equipos luego de protagonizar el choque con el atacante, quien sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció posteriormente. Ahora, la atención también está puesta en la posible sanción disciplinaria que podría recibir el guardameta.

Según informó Diario AS, Owono podría recibir una suspensión de entre ocho y 12 partidos, de acuerdo con la interpretación del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La gravedad de las consecuencias de la acción será uno de los aspectos centrales para determinar el castigo, aunque la resolución dependerá del análisis de los organismos correspondientes y de las circunstancias concretas del episodio.

El artículo de la RFEF que podría complicar el futuro de Jesús Owono

El artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF contempla suspensiones de entre cuatro y 12 partidos para quienes se produzcan violentamente contra un adversario durante el juego y provoquen consecuencias dañosas o lesivas consideradas graves. El reglamento establece que la sanción debe evaluarse según la naturaleza de las lesiones o la inactividad que estas puedan ocasionar. En ese marco, la interpretación de la normativa podría ubicar el caso del arquero en una escala de castigo más elevada.

Por otra parte, el artículo 130 contempla sanciones de uno a tres encuentros, o de hasta un mes, para determinadas acciones violentas durante el desarrollo del juego. Sin embargo, la diferencia entre ambos apartados será determinante para establecer qué disposición corresponde aplicar. De acuerdo con la información publicada por AS, la sanción que podría afrontar Owono estaría entre ocho y 12 partidos, aunque todavía no existe una resolución definitiva.

Homicidio por imprudencia: ¿qué establece el Código Penal español?

El caso también abrió interrogantes en el ámbito judicial. El artículo 142 del Código Penal español contempla el delito de homicidio por imprudencia, con penas de uno a cuatro años de prisión cuando se considera grave y multas de entre tres y 18 meses para los supuestos de imprudencia menos grave. Sin embargo, la muerte de un futbolista durante un partido no implica automáticamente que el jugador involucrado haya cometido un delito: para determinar una eventual responsabilidad penal deben analizarse las circunstancias de la acción y los elementos jurídicos correspondientes.

En el fútbol existen riesgos propios del contacto y la competencia, pero eso no significa que cualquier conducta quede automáticamente amparada por las reglas del deporte. Mientras el mundo del Tenerife continúa de luto por la muerte de Jesús de Miguel, el futuro deportivo de Jesús Owono queda sujeto a la evaluación disciplinaria de la RFEF y, eventualmente, a las actuaciones judiciales que puedan corresponder.

Luego de que se confirmará el fallecimiento del atacante del Tenerife, el propio Owono subió un comunicado a sus redes sociales en el que habló de lo ocurrido y reveló las amenazas que ha recibido tras el incidente: “En primer lugar, quiero enviar mis más profundas condolencias a la familia de Jesús de Miguel, a sus amigos, a sus compañeros de equipo y a todos en el Tenerife. Honestamente, todavía no puedo creer lo que ha pasado. He estado pensando una y otra vez en ese momento, y no creo que haya palabras que puedan describir lo doloroso que esto es para mí. Quiero que todos entiendan algo. Nunca salí al campo con la intención de lastimar a nadie. Vi venir el balón, salí porque quería despejarlo, y lamentablemente, choqué con Jesús. Ocurrió tan rápido. Si pudiera volver atrás y cambiar lo que pasó, lo haría sin pensarlo dos veces. Daría cualquier cosa por que Jesús siguiera aquí hoy".

"Pero lo que ha hecho que esta situación sea aún más difícil es lo que ha pasado desde entonces. He recibido tantos mensajes insultantes, amenazas de muerte y cosas horribles dirigidas a mí y a mi familia. La gente me está llamando asesino, como si hubiera salido al campo con la intención de quitarle la vida a alguien".

"Entiendo la rabia. Entiendo que la gente está de luto, y créanme, nadie está más devastado por lo que pasó en ese campo que las personas que estuvieron involucradas en ello. Pero yo también soy un ser humano. Tengo una familia, tengo sentimientos, y esto es algo que me acompañará por el resto de mi vida".

"La gente no entiende el daño psicológico que esta tragedia puede causar. Ya estoy luchando por procesar la muerte de un compañero futbolista, alguien que salió al campo simplemente para jugar al fútbol, y ahora tengo que lidiar con el trauma de saber que estuve involucrado en un incidente que finalmente llevó a la muerte de otro ser humano".

"No le estoy pidiendo a nadie que olvide lo que pasó. No estoy pidiendo simpatía en lugar de recordar a Jesús. Solo les pido a las personas que entiendan que esta nunca fue mi intención. Lo siento profundamente por lo que ocurrió, y deseo que su familia pueda de alguna manera encontrar la fuerza para superar este terrible momento".

"Jesús merecía volver a casa con su familia después de ese partido. Sus compañeros merecían volver a verlo. Y el fútbol merecía tenerlo con nosotros durante muchos años más. Descansa en paz, Jesús. Lo siento de verdad."

Luego del comunicado, Owono decidió cerrar sus redes sociales para evitar más insultos y amenazas por lo ocurrido. Por lo pronto, el arquero ecuatoguineano tiene un caso abierto por la policia española y también la RFEF estaría analizando la sanción que le imponen.