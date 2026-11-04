River llegó a Mar del Plata y fue recibido por una multitud

Se organizó un operativo en plena costanera y luego los jugadores se acercaron a saludar y firmar autógrafos.

Sabiendo que es la última vez que vendrá a Mar del Plata por un tiempo, tras consumarse el descenso de Aldosivi, los hinchas de River de nuestra ciudad no se quisieron la oportunidad de ver a sus ídolos y se acercaron a un hotel de la costa para recibirlos. El plantel "millonario" enfrentará el jueves a las 15 al "tiburón" en el "José María Minella", por la última fecha del Torneo Clausura.

Desde temprano, se empezaron a reunir simpatizantes en la zona de Playa Grande, que pusieron banderas y cantaron a la espera del micro que trasladaba al plantel encabezado por Leonardo Ponzio.

Entrada la noche, cuando comenzó a acercarse, no faltaron los fuegos artificiales y todo el apoyo de la gente en un momento convulsionado del club, sin resultados positivos y con el Clausura como única vía de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Cabe destacar, que el partido del jueves a las 15 en el Minella se disputará con público visitante, por lo que se espera alrededor de 10000 hinchas millonarios en el sector norte del estadio.



