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Torneo Clausura

River llegó a Mar del Plata y fue recibido por una multitud

Más allá de perder el superclásico frente a Boca, los hinchas "millonarios" no dejaron pasar la oportunidad de darle la bienvenida al equipo de Leonardo Ponzio, que visita a Aldosivi el jueves.

Se organizó un operativo en plena costanera y luego los jugadores se acercaron a saludar y firmar autógrafos.

4 de Noviembre de 2026 21:50

Por Redacción 0223

PARA 0223

Sabiendo que es la última vez que vendrá a Mar del Plata por un tiempo, tras consumarse el descenso de Aldosivi, los hinchas de River de nuestra ciudad no se quisieron la oportunidad de ver a sus ídolos y se acercaron a un hotel de la costa para recibirlos. El plantel "millonario" enfrentará el jueves a las 15 al "tiburón" en el "José María Minella", por la última fecha del Torneo Clausura.

Desde temprano, se empezaron a reunir simpatizantes en la zona de Playa Grande, que pusieron banderas y cantaron a la espera del micro que trasladaba al plantel encabezado por Leonardo Ponzio. 

 

Entrada la noche, cuando comenzó a acercarse, no faltaron los fuegos artificiales y todo el apoyo de la gente en un momento convulsionado del club, sin resultados positivos y con el Clausura como única vía de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Cabe destacar, que el partido del jueves a las 15 en el Minella se disputará con público visitante, por lo que se espera alrededor de 10000 hinchas millonarios en el sector norte del estadio.



 

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