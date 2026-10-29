River se bajó de la conferencia previa al Superclásico y La Liga apuntó: "Lamentamos la actitud"

En la antesala del esperado Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, el Millonario confirmó que no enviará ningún representante a la tradicional conferencia de prensa previa al encuentro, una decisión que derivó en la suspensión de la actividad y que acarreará una multa económica para el club de Núñez.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había organizado la conferencia, donde Boca tenía previsto presentar a Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena para dialogar con los medios. Sin embargo, la negativa de River a participar profundiza la tensa relación que mantiene con la entidad organizadora.

Desde hace varios años, esta conferencia se realiza como un compromiso habitual y regulado entre los clubes, especialmente en partidos de alto perfil como el Superclásico. La Liga Profesional de Fútbol informó que se había considerado la presencia de los directores técnicos de ambos equipos, pero a menos de 24 horas de su desarrollo, River comunicó la decisión de no participar. "Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento", explicaron.

La Liga Profesional destacó que estas conferencias son fundamentales para desdramatizar el encuentro y generar contenido con alcance internacional, además de cumplir compromisos comerciales que benefician a los clubes. En este sentido, lamentaron "la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es ‘rivales, no enemigos’".

La decisión de River se enmarca en un contexto de conflicto institucional tras votar en contra del nuevo formato para el campeonato de primera división y proponer el descenso brusco de 10 equipos.