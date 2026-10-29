River fue el único que votó en contra del nuevo formato: "No lo respaldó nadie"

Otra vez River, con el apoyo de Estudiantes de La Plata, intentó una maniobra para ir en contra de la conducción de la AFA y el fútbol argentino, buscando impedir un cambio que estaba hablado y con el visto bueno. Esta vez, en la reunión de Comisión Directiva, votó en contra del nuevo formato, pero nadie lo siguió.

Las modificaciones eran un hecho y habían salido a la luz el lunes. El próximo torneo sería de todos contra todos, como la mayoría pedía, pero siempre se supo que no iba a haber una implementación de descensos masivos. Nadie lo quiere y a nadie le conviene. Entonces, una vez más, River propone algo que no se va a aprobar, sólo para mostrarse contrario a Claudio Tapia y usarlo como "excusa" cuando las cosas no le salen desde lo deportivo.

Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri estuvieron presentes en representación de River en la reunión de Comité Ejecutivo de este jueves y tomaron la palabra para rechazar la continuidad del torneo de 30 equipos, proponiendo uno de 20 clubes, mediante la implementación de 10 descensos todos juntos para acelerar la reestructuración, algo que, fue presentado al resto de los dirigentes, sin respuestas favorables.

Así lo confirmó el presidente de Argentinos Juniors, Christian Malaspina, al salir de la reunión: "Ningún otro club respaldó la iniciativa riverplatense de un torneo de 20 equipos ni la moción de los diez descensos", por lo que "se siguió con la propuesta inicial y se aprobó por amplia mayoría".

El nuevo torneo contará con un formato de todos contra todos, con la diferencia de que se jugarán 30 fechas para que haya enfrentamientos entre todos los equipos y se repetirán los clásicos, con el objetivo de que se jueguen en ambas canchas.

El certamen se interrumpirá tras la fecha 15 para que se jueguen los playoffs para definir al campeón del Torneo Apertura y así conocer al primer campeón de la temporada cerca de mitad de año, donde clasifican los primeros 16 de la tabla general. Después de la fecha 30 habrá playoffs para el Torneo Clausura. Tanto las semifinales como la final de Apertura y Clausura se jugarán en cancha neutral.